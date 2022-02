Cosa sono quei vermicelli che vediamo fluttuare ogni tanto? Le cause sono uguali a molti di noi

C’è chi li chiama miodesopsie, chi mosche volanti: sono strani vermicelli che vediamo fluttuare negli occhi ogni tanto. Cosa sono?

Sono una conseguenza della degenerazione della microstruttura gelatinosa del corpo vitreo dell’occhio.

A chiunque può capitare di osservare corpuscoli trasparenti nel proprio campo visivo se, ad esempio, osserva fonti luminose. Questi corpuscoli si presentano come strutture puntiformi o filiformi. Sembrano piccoli vermi che galleggiano sulla superficie degli occhi il cui spostamento è lievemente ritardato rispetto a quello oculare: prosegue quando lo sguardo si fissa in una precisa direzione. Succede maggiormente alle persone miopi (almeno 3,5 volte in più rispetto a chi ha una visione normale).

Questo fenomeno dovrebbe spingere a consultare l’oculista senza rimandare.

Cosa sono quei vermicelli che vediamo fluttuare negli occhi?

I corpuscoli che capita di vede fluttuare negli occhi non c’entrano nulla con gli insetti. Questo disturbo oculare è dovuto ad una trasparenza anomala dell’umor vitreo. L’umor vitreo è quella sostanza gelatinosa presente tra il cristallino e la retina dell’occhio.

La trasparenza non perfetta dell’occhio dipende da addensamenti nel vitreo (composti da frammenti proteici di collagene): non fanno altro che proiettare la propria ombra sulla retina producendo un’immagine speculare percepita come opaca.

Vermicelli che fluttuano negli occhi: cause

Le cause di questi corpuscoli possono essere:

Degenerazione naturale della struttura del corpo vitreo dovuta ad invecchiamento;

Miopia in quanto l’eccessiva lunghezza dell’occhio porta a deformare il vitreo;

Contusione oculare;

Distacco del vitreo;

Interventi di cataratta;

Pulizia della capsula del cristallino (capsulotomia);

Patologie del vitreo e della retina;

Spia di tumori intraoculari (linfoma) in casi rari ed estremi.

Di solito, la miodesopsia rappresenta un disturbo ordinario di cui si può soffrire in ogni momento della vita, soprattutto ad una certa età o in periodi di stress.

Il fenomeno è innocuo ma, quando l’esordio è improvviso ed associato a fotopsie (lampi di luce) oppure se i vermicelli si ingrandiscono o restano immobili, è il caso di rivolgersi all’oculista.

Trattamento delle mosche volanti

In genere, non si prevede alcun trattamento a meno che le mosche volanti non compromettano la vista. In tal caso, si ricorre alla vitreolisi laser oppure alla vitrectomia, due procedure che vengono effettuate in via eccezionale in quanto comportano dei rischi.