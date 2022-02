Belen Rodriguez, sapete quanto guadagna alle Iene? Cifre da capogiro: in 3 ore è ricca ‘sfondata’

Sapete quanto guadagna Belen Rodriguez per la sua conduzione alle Iene? davvero cifre stratosferiche. Assurdo.

Belen Rodriguez è la nuova conduttrice delle Iene. Sapete quanto guadagna la bella argentina per la sua presenza nella nota trasmissione Mediaset? Cifre pazzesche.

Belen Rodriguez rivelazione delle Iene

Con grande sorpresa di tutti Belen Rodriguez è la nuova conduttrice delle Iene. La bella showgirl argentina dal 9 febbraio 2022 è su Italia 1 al timone della trasmissione che tanto piace ai telespettatori. Accanto a lei, Teo Mammucari.

Con un format completamente rinnovato, le Iene già con il primo appuntamento hanno riscosso notevole successo e la prima puntata si è conclusa con un picco d’ascolti davvero straordinario.

Si realizza un sogno per la conduttrice argentina che proprio in occasione della prima puntata ha tenuto un monologo nel quale ha parlato della gioia di essere presentatrice di un programma che ha sempre seguito.

Sapete quanto deve sborsare Mediaset per la presenza della bella Rodriguez alla conduzione delle Iene? Cifre astronomiche. Ecco quanto guadagna l’argentina per ogni puntata della nota trasmissione.

Quanto guadagna la showgirl argentina per ogni puntata delle Iene

Belen Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate del piccolo schermo. Ha una carriera strabiliante alle spalle e un futuro roseo ancora tutto da scrivere. Attualmente è lei la conduttrice del fortunato programma Mediaset, le Iene.

La showgirl conduce la nota trasmissione con Teo Mammucari. Come ha affermato in una recente intervista, la conduzione delle Iene è per lei un sogno che si realizza. Fin dal suo arrivo in Italia, il format di Davide Parenti è quello a cui lei ha sempre aspirato e finalmente ha raggiunto uno dei suoi obiettivi professionali.

Belen ha sicuramente un patrimonio notevole grazie ai tanti lavori che ha svolto in televisione. Secondo alcune fonti vicine alla showgirl argentina, i suoi guadagni si aggirerebbero intorno ai due milioni di euro all’anno.

A questa cifra si devono aggiungere però anche gli introiti che guadagna dalle sponsorizzazioni che avvengono tramite i social network e dai guadagni che ricava dalla Icona Production, una società di servizi di agenzie, modelli, attori e attrici della quale è socia al 50%.

Passiamo ora però alla domanda che i fan si stanno facendo in questi giorni: quanto guadagna Belen per la sua partecipazione alle Iene in veste di conduttrice? Ebbene, parliamo di cifre astronomiche. La showgirl argentina ha un cachet che si aggira intorno ai 25.000 euro a puntata. Insomma, compenso davvero niente male per lei.