Se la trovi nel salvadanaio non la buttare, vale 500 euro | Ce ne sono molte tra i resti

Non sono molto considerate, e il più delle volte vengono accantonate in un contenitore/salvadanaio, eppure dovremmo controllare bene.

Incredibile a dirlo ma alcune monete da due centesimi valgono ben 500 euro.

Monete rare conservate nel salvadanaio

Quando pensiamo alle monete rare, solitamente si cercano in casa vecchie monete, come nel caso delle nostre vecchie lire. Le abbiamo messe da parte nell’angolo in fondo a qualche cassetto o nella classica cassapanca tra i vecchi indumenti.

Infine cadono nel dimenticatoio fino a quando un articolo parla di monete rare e allora le andiamo a controllare.

Questo accade ovviamente a chi non è patito di numismatica, in quel caso è tutta un altra storia.

La rarità delle monete è dettato dalla loro unicità, sono diverse dalle altre magari per un errore di conio, tanto che chi se le ritrova tra le mani tende a gettarle via pensando siano false senza sapere cosa in realtà hanno davvero fra le mani.

Sono infatti proprio questi errori di conio o la loro appartenenza a lotti di produzione difettosi, che rendono alcune monete un prodotto tra i più richiesti dai collezionisti di tutto il mondo.

Tra le monete rare ci sono anche le monete commemorative che sono stampate con monete ad esempio da due euro. Di queste tipologie ne vengono coniate in tutta Europa e ne esistono pochi pezzi al mondo e valgono migliaia di euro.

La rarità di queste monete viene dal fatto che sono speciali, e non si trovano facilmente.

Due centesimi preziosi

Destreggiarsi con queste “monetine” in principio è stato un po’ difficoltoso, in fondo la loro misura è davvero mini. Quasi immediatamente non volendole gettar via, finivano immancabilmente all’interno di scatole salvadanaio, come a liberarsi di un peso ingombrante quanto inutile.

Ora i supermercati e altri tipologie di negozi, si sono dotati del pagamento meccanizzato dove versare il pagamento in carta e moneta, quindi via libera allo svuotarsi delle monetine. Si ma non prima di averle osservate bene, perché qualcuna riserva una gradita sorpresa: può valere fino a 500 euro!

Una cifra che non vi farà certo diventare ricco, ma che vi può regalare una giornata piacevole senza dubbio. Ebbene alcune di queste monetine da 2 centesimi se osservate attentamente hanno un dettaglio che fa schizzare il loro valore alle stelle ovviamente questo se paragonato al reale valore commerciale.

Viene infatti riportato dal sito specializzato Numismatica Varesina, che una moneta da 2 centesimi, presentando un errore nella coniatura: “un doppio retro” rende questo pezzo del tutto unico e speciale. Considerando la sua unicità vale o no la pena di dare una controllata alle monetine presenti in casa?