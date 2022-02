Questa moneta è rara ma ce ne sono tantissime in circolazione: valore immenso in tante abitazioni

A volte abbiamo in casa una moneta rara ma non lo sappiamo, trovarla equivale ad avere un vero colpo di fortuna, vediamo quali sono.

Ma trovare un tesoro sepolto in un vecchio cassetto o in soffitta potrebbe essere una cosa da sogno. Quindi perché non rovistare tra i barattoli di monete alla ricerca di quella rara che vale molto denaro? In fondo diventare ricchi potrebbe non essere poi una possibilità remota.

Anche se è una moneta rara, ne esistono molti esemplari

Quando pensiamo ad una moneta rara, chissà per quale motivo ce la figuriamo vecchia e, forse nascosta in un forziere del tipo dei pirati. Ma questo vale solo nei film che parlano di epoche molto lontane dalla nostra quotidianità.

Invece i collezionisti sanno bene che la rarità non viene dall’essere solo vecchio, ma dal suo essere quasi unico. Per questo saper riconoscere una moneta rara è importante, in quanto dobbiamo prima di tutto prendere in considerare tre elementi che sono fondamentali, ossia in quale periodo in cui è stata prodotta la moneta rara, quanti esemplari ne sono stati conati e per ultimo come ne siamo entrati in possesso.

Ricordiamo che si tratta di oggetti che hanno la proporzione della falange di un pollice. Quindi prima di avventurarsi nell’acquisto o nella vendita di una moneta che potrebbe valere migliaia di euro, i solo il suo valore nominale, meglio prendere qualche informazione ulteriore.

Monete rare da mezza sterlina

Le monete rare nel mondo sono tantissime, la numismatica non conosce i limiti dei confini.

Ed ecco che in effetti circolano notizie nel Regno Unito, circa l’apparizione sul mercato della numismatica di alcune monete rare, e neanche a farlo apposta ci sono esperti che ne danno una valutazione considerevole.

Parliamo di una cifra che parte da un minimo di 780 euro al pezzo, e non parliamo di monete antiche. E anche in questa occasione, si tratta di una moneta con una bassa tiratura di conio, realizzata appena due anni fa, nel 2020 per celebrare la Brexit. L’anno un cui la Gran Bretagna uscì dall’Unione Europea.

Bene bisogna sapere che i collezionisti hanno fatto incetta il più possibile dei pezzi disponibili. Quindi chi ne avesse qualcuna tra le mani avrebbe di conseguenza un bene davvero prezioso.

Meno recente ma pur sempre “non antica” e sempre proveniente dal Regno Unito, un’altra moneta ritenuta rara è stata coniata nel 2014. In questo caso l’occasione fu il commemorare il centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.