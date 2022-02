By

UeD clamoroso, colpo di scena incredibile: un protagonista della trasmissione costretto ad abbandonare lo studio. Ecco che cosa è accaduto alla corte di Maria De Filippi.

Caos nello studio di Uomini e Donne, amatissimo protagonista del salotto dei sentimenti mariano costretto ad abbandonare lo studio. Vediamo nei dettagli che cosa è successo.

UeD, caos in studio

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 che continua a tenere incollati al televisore ogni giorno milioni di telespettatori italiani. La moglie di Maurizio Costanzo ospita alla sua corte uomini e donne, giovani e meno giovani, per aiutarli a trovare l’amore della loro vita.

Da un paio di anni, a causa della pandemia, l’amatissima conduttrice ha deciso di unire il trono classico e quello over per cui, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri, si ritrovano a condividere lo studio.

Attualmente sul cosiddetto trono classico vi sono due tronisti, Luca Salatino e Matteo Ranieri. Il primo è la non scelta dell’ex tronista Roberta, mentre il secondo è l’ex fidanzato di Sophie Codegoni che attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio a uno di questi giovani alla ricerca dell’amore è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tronista costretto a lasciare lo studio

È accaduto qualcosa di incredibile nello studio di Uomini e Donne, mai successo prima. Maria De Filippi è senza parole. Nel corso dell’ultima registrazione del famoso dating show di Canale 5, protagonista è stato il tronista Matteo Ranieri.

Come sappiamo il giovane sta conoscendo due bellissime ragazze, Denise e Federica. Da qualche puntata, il giovane tronista si ritrova un po’ in difficoltà poiché non riesce a fidarsi completamente delle sue corteggiatrici.

Con Denise ha litigato per via dell’avvicinamento della ragazza al cavaliere Armando Incarnato mentre con Federica ha discusso perché la giovane non riesce a tollerare il comportamento di Ranieri che ogni volta fa un passo indietro rispetto a lei.

Diciamo pure che le ultime esterne con le due giovani corteggiatrici non sono andate affatto bene, Matteo ha litigato sia con Denise che con Federica e per entrambe le corteggiatrici la situazione sta diventando così insostenibile che hanno deciso, in segno di protesta, di mollare Matteo.

Sembra infatti che Matteo rimarrà senza corteggiatrici. Stando alle anticipazioni, Federica e Denise hanno deciso di non presentarsi alla registrazione e di dare buca al giovane.

Maria De Filippi ha cercato di gestire la situazione e ha invitato Ranieri a prendersi un po’ di tempo per riflettere e valutare la possibilità di far scendere nuove ragazze e iniziare nuove frequentazioni.

Il tronista è dunque stato costretto ad abbandonare lo studio, il giovane ha lasciato il salotto dei sentimenti e non è rientrato per l’intero corso della registrazione.