Luca Salatino e la nuova corteggiatrice Soraya, hanno fatto la loro prima esterna insieme ed è accaduto l’impensabile. Maria De Filippi è rimasta completamente spiazzata, non ha capito nulla: scopriamo cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donneandata in onda nel pomeriggio di ieri 10 febbraio porta al centro dello studio Luca e Soraya, dopo una bellissima esterna. Ma durante la loro uscita è accaduto l’impensabile. La conduttrice del dating show di canale 5 è rimasta di stucco, infatti, all’inizio non ha capito cosa stesse succedendo: scopriamo il motivo.

Luca e Soraya insieme: attimi di confusione in studio a Uomini e Donne

Al centro dello studio di Uomini e Donne, i protagonisti della puntata di ieri 10 febbraio 2022 sono stati proprio Luca Salatino e Soraya. I due sono usciti per la prima volta insieme e la loro esterna è stata davvero bollente.

La corteggiatrice è una ragazza bellissima che non passa di certo inosservata e l’attrazione che c’è tra lei e il tronista è alle stelle, infatti, è riuscita a risvegliare l’animo piccante di Luca.

In studio si è creato un forte imbarazzo che ha scatenato molta confusione. All’inizio, Maria De Filippi non aveva capito perché Luca fosse così in difficoltà davanti a Soraya, infatti gli ha chiesto che problema ci fosse e lui ha risposto dicendo:

“Vabbè ferma…Me fa…vabbè tanto ora si capisce”

Dopo quel momento è partito il filmato dell’esterna ed è stato tutto più chiaro, infatti, gli ormoni di Luca sono completamente partiti, scatenando così le risate dei presenti in studio e della conduttrice.

"Vabbè ferma" Luca è in difficoltà davanti a Soraya.🤣✈ pic.twitter.com/ZKj20dyRBt — Mondotrash (@Mondotrash1) February 11, 2022

Chi è Soraya, la nuova corteggiatrice di Luca Salatino

Soraya, è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino. La sua bellezza ha attirato l’attenzione del tronista ma anche del pubblico che vuole saperne di più su di lei. Non sappiamo molto della ragazza, dato che è la prima volta che la vediamo in una trasmissione televisiva.

Ma in studio si è presentata dicendo che nella vita fa l’impiegata, ha 28 anni e ha origini egiziane. Lei è una bellissima ragazza e Luca non ha nascosto la forte attrazione che prova per lei, ma il tronista dovrà conoscerla meglio per capire se potrebbe esserci qualcosa in più. Per scoprire cosa accadrà tra i due non ci rimane che aspettare le prossime puntante.