Stefano e Belen hanno un piano segreto: “È tutta una farsa” | Roba da non credere

By

Stefano e Belen, il loro riavvicinamento è tutta una farsa. I due ex coniugi hanno un piano segreto. Davvero assurdo.

Non ci sono più dubbi: il presunto ritorno di fiamma tra Stefano e Belen è stato organizzato a tavolino, i due hanno un piano segreto in piedi già da tempo.

Stefano e Belen, il riavvicinamento è tutta una farsa

Da ormai qualche settimana, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono nell’occhio del ciclone. I due ex coniugi, a seguito dell’addio della conduttrice argentina allo stylist Antonino Spinalbese, si sono, pare, ricongiunti.

Questa storia va avanti già da dicembre. Durante le vacanze natalizie, la Rodriguez è stata beccata in più occasioni insieme all’ex marito. I due sono stati paparazzati per le vie di Milano, a passeggiare vicini più che mai, a cenare in locali esclusivi. La conduttrice si è fermata anche più volte a dormire nell’appartamento milanese dell’ex ballerino di Amici.

Insomma, tutto farebbe presagire che tra di loro ci sia un ritorno di fiamma. Spunta però una notizia clamorosa che lascia tutti senza parole: Stefano e Belen in realtà hanno organizzato finte paparazzate solo per ritornare al centro dell’attenzione. Il ballerino e la conduttrice sono stati smascherati.

Arriva la verità: svelato il piano segreto degli ex coniugi

A quanto pare Stefano e Belen non sono tornati veramente insieme ma il presunto ritorno di fiamma è stato organizzato a tavolino solo per far parlare di sé. Queste sono le ultime news che stanno circolando nei corridoi del gossip.

Già qualche settimana fa, Belen Rodriguez era stata paparazzata da Bulgari insieme all’ex fidanzato Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi aveva confessato che già da tempo si occupava di creare finti scoop su Stefano e Belen che venivano poi venduti a riviste di gossip come Chi e Novella 2000. La conduttrice argentina non si è espressa su questa questione e ha preferito tacere.

In poche parole è tutta una farsa… pic.twitter.com/KuBThyLf9k — Gossip (@Gossip14378601) February 10, 2022

I fan hanno pensato che si trattasse semplicemente di un misunderstanding ma arriva adesso una notizia che non lascia più dubbi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno organizzato tutto a tavolino: le foto in giro per Milano, gli scatti sotto l’appartamento di lui, le uscite a cena.

Le prime foto degli ex coniugi sono state pubblicate dal sito. Franco Villa è un paparazzo che da tanti anni conosce Stefano De Martino, i due sono amici di lunga data. Villa ha anche un’agenzia nella quale per tanto tempo ha lavorato Adelaide De Martino, la sorella di Stefano. Insomma, tutto lascia pensare che questi scatti non sono arrivati a tradimento.