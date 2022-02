GF Vip: Jessica è “senza pudore”, lo fa proprio davanti a Barù | VIDEO

By

Grande Fratello Vip 6: Jessica senza pudore. Lo fa proprio davanti a Barù. Telespettatori di stucco. Un video incastra la gieffina, si vede tutto.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine. Tra poco più di un mese si terrà l’attesissima finale e solo alcuni dei vipponi attualmente in gara potranno accedere al round finale e uno solo di loro alzerà la coppa dei campioni.

In gara dal 13 settembre 2021, i concorrenti del reality più spiato d’Italia sono i protagonisti dell’edizione più lunga della storia del Grande Fratello. Il cast, selezionato accuratamente da Alfonso Signorini, si è rivelata la scelta vincente: tutti i concorrenti, chi più, chi meno, hanno attirato l’attenzione dei telespettatori e il pubblico ha già in mente il proprio vincitore.

Tra i protagonisti di quest’edizione c’è sicuramente Jessica Selassié. La gieffina ultimamente sta attirando l’attenzione di tutti per via del suo avvicinamento a Barù, nipote di Costantino della Gherardesca

Lei ha una cotta per lui ma lui non ricambia o almeno non completamente. Intanto la gieffina ha fatto una cosa nei confronti del suo coinquilino che ha lasciato tutti di stucco.

La gieffina lo fa proprio davanti a Barù

Jessica e Barù sono protagonisti di un nuovo triangolo amoroso che vede coinvolta anche Delia Duran. Il nipote di Costantino della Gherardesca fa gli occhi dolci ad entrambe le gieffine.

Jessica ha una cotta per l’affascinante foodblogger e lui, nonostante continui a dichiarare di non voler instaurare una relazione dentro la casa del GF, in più occasioni si è mostrato particolarmente attratto dalla principessa etiope.

Nelle scorse ore è accaduto un episodio che ha lasciato i telespettatori di stucco. Durante una partita a biliardo organizzata da Barù e Giucas Casella, l’illusionista, in maniera ironica, ha chiesto alla principessa Selassié di avvicinarsi a Barù per distrarlo.

La princess ha accettato l’invito ed è corsa ad abbracciare Barù facendo però, poi, qualcosa di ancora più audace: Jessica si è alzata il vestitino attillato e ha scoperto completamente la gamba. La principessa ha tirato così in alto il suo abito che si è visto anche una parte del suo lato B.

Il momento è stato davvero divertente. Dopo la partita a biliardo, Jessica e Barù hanno continuato ad abbracciarsi e si sono accoccolati sul divano. Scatterà la scintilla tra i due?