Focaccia morbida patate e latte caldo | Buona da morire

La ricetta della focaccia morbida e alta, si presta ad essere farcita o ad essere mangiata così, semplicemente.

Se si desidera, si potranno anche aggiungere delle olive, o lasciarla bianca.

Focaccia morbida patate e latte

Sono buonissime e possono essere mangiate così da sole o come un gustoso sostituto del pane, può essere arricchita con delle olive, o lasciarla bianca oppure spargere sulla preparazione del profumato rosmarino. Insomma è molto versatile e semplice da fare.

Perfetta per una sana merenda dei nostri bambini, può tagliata a piccoli pezzi, accompagnare un aperitivo tra gli amici.

Inoltre è davvero poco costosa, eppure cosi ricca di gusto, la possono preparare tutti per la sua semplicità, richiede solo 15 minuti per prepararla e solo 20 minuti per la cottura. La sua morbidezza la rende ottima anche il giorno dopo.

Ingredienti

500 g Farina 0

200 g Patate lessate

7 g Lievito di birra secco

12 g Sale

30 ml Olio extravergine d’oliva

250 ml Acqua

50 ml Latte

Olive (facoltative)

Preparazione

Per la preparazione della focaccia morbida iniziamo con il lavate le patate, che andranno prima sbucciate e poi lessate in abbondante acqua salata. Al termine della cottura utilizziamo uno schiacciapatate e mettiamo le nostre patate a raffreddare.

Ora versiamo nella ciotola della planetaria le patate schiacciate, il lievito, l’olio extravergine d’oliva, il latte, la farina e iniziamo a lavorare gli ingredienti unendo un po’ per volta l’acqua. Alla fine uniamo il sale lavoriamo fino ad avere un impasto liscio e ben compatto.

Ungiamo con dell’olio di oliva una terrina capiente e versiamo al suo interno l’impasto realizzato e ricopriamo il tutto con la pellicola trasparente, infine mettiamo a lievitare per 12 ore circa in frigorifero, volendo anche per una intera notte.

Il mattino dopo ( o dopo 12 ore), si estrae dal frigo e lo si lascia per altre 2 ora a temperatura ambiente.

Ora dopo aver unto la teglia, che accoglierà l’impasto, lo si stende aiutandosi con le mani unte, e si uniscono o le olive snocciolate o il rosmarino o anche solo del sale grosso sparso su tutta la superficie.