Charlene di Monaco non ha pace, pesante bastonata da Alberto: c’entra Kate Middleton

Charlene di Monaco non trova pace. Un’altra batosta arriva proprio dal consorte Alberto II. Ecco che cosa ha fatto e perché c’entra Kate Middleton.

Charlene di Monaco delusa nuovamente dal principe Alberto II e questa volta la colpa sembra essere proprio di Kate Middleton. Che cosa ha fatto la duchessa di Cambridge?

Charlene di Monaco non trova pace

L’anno appena trascorso è stato particolarmente difficile per Charlene di Monaco ma il 2022 non è iniziato ugualmente nel migliore dei modi. La principessa ha dovuto affrontare ben tre operazioni chirurgiche a seguito di un’infezione che ha intaccato persino il cervello.

Per oltre 8 mesi è stata ricoverata in Sudafrica e solo a inizio novembre ha fatto ritorno a Monaco per riabbracciare il marito e i figli. A causa però di un esaurimento psicofisico la sovrana è stata ricoverata in Svizzera e attualmente si trova in una clinica a Lugano per cercare di rimettersi in piedi.

Secondo i tabloid francesi e internazionali, la colpa dei malesseri di Charlene è da addebitare quasi totalmente al consorte Alberto II. Sapete che cosa ha fatto il principe? Ve lo sveliamo noi e vi anticipiamo che c’è anche lo zampino di Kate Middleton.

Kate Middleton, è lei la causa dei litigi tra i sovrani monegaschi

Charlene di Monaco non trova pace. La sua vita sentimentale accanto ad Alberto non è mai stata semplice. Il comportamento irriverente e troppo libertino del sovrano monegasco non ha aiutato sicuramente la principessa sudafricana a raggiungere equilibrio e stabilità a corte.

Fonti vicine alla coppia reale parlano di un matrimonio troppo affollato, di continue liti e discussioni che in più occasioni hanno messo a dura prova i sentimenti dei sovrani. Molti credono che i malesseri di Charlene siano da addebitare soprattutto al suo consorte.

È proprio Alberto che fa soffrire la principessa che non tollera più la presenza di figli illegittimi che spuntano come funghi e di ex compagne che pretendono di avere spazio nella vita del sovrano.

A quanto pare, però, la causa della discordia tra i due reali è anche Kate Middleton. Che cosa ha fatto la duchessa di Cambridge? Ebbene, Charlene invidia letteralmente il rapporto meraviglioso che Kate ha con il principe William.

La coppia reale inglese si mostra in ogni occasione sempre affiatata, complice e in sintonia, cosa che non succede invece tra i due regnanti di Monaco. Charlene è stanca dell’atteggiamento freddo e scostante del compagno e vorrebbe che il sovrano di Monaco manifestasse anche pubblicamente più affetto e attenzioni.

Ora che la principessa è ricoverata in Svizzera, raramente Alberto la menziona e se lo fa, è solo tramite comunicati ufficiali. La principessa sembra soffrire molto anche per questa situazione.