WhatsApp, attenti a questo pericoloso messaggio: lasciate tutto in mano ai criminali

WhatsApp: attenti alla truffa! Basta un codice a 6 cifre per regalare il proprio profilo ai criminali.

WhatsApp è l’applicazione informatica di messaggistica istantanea più utilizzata da milioni e milioni di utenti sia per scopi personali che per scopi professionali. Tuttavia, è bene prestare massima attenzione all’utilizzo della stessa App e ai messaggi pericolosi che possono cagionare danni al proprio profilo. Basta un codice a 6 cifre inviato via SMS per regalare il proprio profilo ai criminali.

Truffe WhatsApp

Utilizzare l’app di messaggistica istantanea WhatsApp non sempre è scevra dal pericolo di vedersi truffati e derubati della propria identità. Si tratta di vere e proprie frodi attraverso le quali i criminali informatici fingono di essere conoscenti della vittima e, successivamente, chiedono soldi o rubano i dati della stessa vittima. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una valanga di truffe WhatsApp, il cui scopo è quello di far cliccare le vittime su link malevoli.

Truffa WhatsApp: attenzione al codice a 6 cifre inviato via SMS!

La truffa del codice a 6 cifre è nata a seguito dell’introduzione di una funzione aggiunta da Facebook per evitare i furti di identità. Se ci si collega con uno nuovo dispositivo, l’Applicazione richiede all’utente di confermare la proprietà del profilo. Pertanto, viene inviato un codice a 6 cifre via SMS e il malintenzionato ha la possibilità di accedere a tutte le chat della vittima.

Il delinquente si finge di essere un contatto (un amico o un parente della vittima), crea un profilo fake, contatta la vittima e chiede il codice a 6 cifre inviato via SMS.

Truffa del codice WhatsApp: non fornire mai il codice a nessuno!

Una precauzione per evitare le truffe WhatsApp è quella di non condividere mai il codice a 6 cifre inviato via SMS. Il codice è personale e non deve essere rinviato a nessuno! Se si ricevono codici inattesi o inaspettati è buon consiglio diffidare.

Anzi, è bene segnalare alla Polizia Postale per evitare tentativi di phishing e di furti d’identità. Per evitare che altre persone malintenzionate possano accedere al profilo personale è bene ricorrere all’autenticazione a 2 fattori o verifica in due steps. Si tratta di uno strumento di sicurezza. Per abilitare l’autenticazione a due fattori è bene cliccare su Account > Verifica in due passaggi > Attiva.