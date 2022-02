UeD, Tina Cipollari non crede ai suoi occhi: “Amedeo di Savoia in studio” | VIDEO

Uomini e Donne, Tina Cipollari non crede ai suoi occhi: “Amedeo di Savoia” in studio. Le telecamere mostrano tutto e il filmato diventa virale. Fan senza parole.

Tina Cipollari resta a bocca aperta. Nello studio di Maria De Filippi accadono cose straordinarie. Vediamo che cosa è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Tina Cipollari senza parole

Tina Cipollari è la protagonista indiscussa del famoso dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Forse non lo sapete, ma prima di diventare opinionista, la vamp viterbese è stata la prima corteggiatrice e poi la prima tronista della famosa trasmissione Mediaset.

Maria De Filippi si è così affezionata a lei che l’ha voluta come ospite fisso nella sua trasmissione. Sono ormai più di vent’anni che la peperina Cipollari fa divertire i protagonisti del dating show di Canale 5 e i telespettatori sono tutti sono d’accordo sul fatto che senza di lei, Uomini e Donne non sarebbe lo stesso.

Irriverente, estroversa e con la risposta sempre pronta, Tina Cipollari è un vero e proprio portento. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, la dama è riuscita a rimanere però senza parole: arriva in studio Amedeo di Savoia.

Colpo di scena Uomini e Donne

Uomini e Donne non smette mai di sorprendere, ogni puntata è sempre scoppiettante e ricca di colpi di scena. Avete visto che cosa è successo nell’ultima registrazione del dating show di Canale 5? In studio arriva Amedeo di Savoia.

Nel corso dell’ultima puntata, la vamp Viterbese ha avuto uno scontro con Franco. Il cavaliere è una new entry nel salotto dei sentimenti mariano e purtroppo non va per nulla d’accordo con la verace opinionista.

Il signore sta attualmente conoscendo la dama Teresa alla quale sembra aver dato la sua esclusiva e pertanto ha rinunciato alla conoscenza con altre due signore che sono arrivate in studio per lui.

Questa situazione non è piaciuta per nulla alla vamp viterbese che accusato Franco di non essere sincero e soprattutto, ha dichiarato che, secondo lei, la storia con la signora Teresa non durerà a lungo.

Intanto, la Cipollari non si è risparmiata e ha criticato Franco accusandolo di essere troppo rigido e impostato, uguale ad illustri personaggi del passato. A tal proposito, Tina ha menzionato Amedeo di Savoia affermando che il discendente della famosa casata assomiglia in tutto e per tutto al cavaliere.

La scenetta messa in piedi dall’opinionista di Uomini e Donne è davvero divertente e ha suscitato, come sempre, l’ilarità di tutti.