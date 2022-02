UeD, ricordate Marco? L’ex cavaliere di Gemma è scomparso dopo la grave malattia

By

Uomini e Donne, ricordate Marco Firpo l’ex cavaliere di Gemma? È scomparso dalla circolazione dopo la grave malattia che lo ha colpito. Ecco che fine ha fatto.

Che fine ha fatto Marco Firpo, ex corteggiatore di Gemma Galgani? Il cavaliere è scomparso dal piccolo schermo dopo la terribile malattia che ha stravolto per sempre la sua vita. Ecco che cosa ne è stato di lui.

Chi è Marco Firpo, ex fiamma di Gemma Galgani

Come dimenticare Marco Firpo, il cavaliere dai lunghi capelli biondi che ha conquistato il cuore di Gemma Galgani. Classe 1962 è nato a Framura e discende da una famiglia molto benestante. È imprenditore e possiede piantagioni e vigneti, non ha mai contratto matrimonio e non ha figli.

Marco si è presentato qualche anno fa alla corte di Maria De Filippi per trovare la donna della sua vita ed è rimasto folgorato da Gemma. I due si sono frequentati per qualche mese e tutto sembrava andare a gonfie vele fino a quando, improvvisamente, Firpo ha lasciato la trasmissione ed è scomparso letteralmente dalle scene.

Il cavaliere, racconterà poi, a distanza di tempo, di aver avuto importanti problemi di salute. Ma che fine ha fatto? Ecco come è cambiata la sua vita.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne scomparso dopo la grave malattia

Marco Firpo, dopo aver trascorso qualche mese alla corte di Maria De Filippi, ha lasciato lo studio di Uomini e Donne ma non con Gemma. Come sappiamo, il cavaliere dai lunghi capelli biondi, aveva iniziato una frequentazione con la dama torinese.

Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele ma improvvisamente il bel corteggiatore è scomparso dalle scene. La causa? Una terribile malattia. Per circa un anno, il cavaliere è entrato e uscito dagli ospedali per un problema di salute molto importante.



L’uomo ha avuto una endocardite infettiva ed è stato costretto a sottoporsi ad interventi a cuore aperto. Ha rischiato la vita e, come ha raccontato lui in una recente intervista rilasciata a Di Più Tv, si è salvato per miracolo.

Dopo questo terribile periodo vissuto, ha deciso di cambiare vita. Non si è ancora fidanzato, per quanto ne sappiamo, e non ha intenzione di ritornare a Uomini e Donne.

Il cavaliere si è spostato dalla Liguria in Puglia e attualmente si trova in terra salentina dove si occupa di ristrutturazione di alcuni case storiche. Gemma è ormai un lontano ricordo, i due sono rimasti però in ottimi rapporti e continuano ancora a sentirsi.