San Severo, senza Green Pass non può entrare in Comune: sale in auto e sfonda il portone del Municipio

L’uomo, un 50enne del posto, si era recato al comune di San Severo per richiedere un certificato. Quando gli è stato chiesto di mostrare il Green Pass, ha aggredito verbalmente i vigilantes.

Ha tentato di divincolarsi, raggiungendo l’ufficio del sindaco. Una volta fermato, è salito in auto e si è introdotto nel Comune, tamponando un’altra vettura in sosta nel cortile del Municipio.

Follia al Comune di San Severo: sfonda il portone con l’auto

Era arrivato in Comune per chiedere un certificato, ma quando gli è stato chiesto di esibire il Green Pass è scattata la follia.

L’anomala vicenda arriva da San Severo, Foggia. Ieri mattina, 10 febbraio, un uomo sulla 50ina si è recato al Municipio per chiedere un certificato.

La normativa vigente stabilisce che, per accedere agli uffici pubblici, occorra esibire il Green Pass. Il cittadino foggiano non ha però gradito la richiesta fatta dagli impiegati e si è rifiutato di mostrare il certificato verde.

Le guardie giurate hanno quindi tentato di allontanarlo, ma non è bastato. L’uomo è riuscito a divincolarsi e a fuggire nell’ufficio del sindaco.

Fermato una seconda volta, ha messo in atto il suo piano: è salito in auto ed è entrato con la vettura nel cortile del Comune.

Con la sua auto ha tamponato un’altra macchina parcheggiata, provocando la caduta di un’impalcatura e una parete.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il 50enne è stato quindi denunciato alle Autorità competenti.

Le nuove regole per il Green Pass

Dal 15 febbraio il green pass rafforzato (quello ottenuto con la vaccinazione completa o doppia vaccinazione e guarigione dal Covid-19) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età.

Chi non mostrerà il certificato, verrà considerato assente ingiustificato. Chi verrà sorpreso senza il Green Pass rafforzato rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro.

Il Green pass base (quello che si ottiene con un tampone negativo) è sufficiente per tutti i lavoratori under 50.

Dal 1° febbraio è scattato anche l’obbligo di esibire il green pass base nei negozi, eccetto farmacie e alimentari, per entrare in posta, banca, uffici comunali, estetista e parrucchiere.

Per quanto riguarda la scuola, fino a quattro casi di positività nella stessa sezione della scuola dell’infanzia, l’attività prosegue in presenza. Al quinto caso scatta la Dad.

Per la scuola primaria, fino a quattro casi di positività nella stessa classe, le attività proseguono per tutti in presenza. Dal quinto caso i vaccinati e i guariti da meno di 14 mesi proseguono in presenza, gli altri in didattica a distanza.

Per scuola secondaria, la dad scatta per i non vaccinati dal secondo caso di positività in classe.