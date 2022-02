Regina Elisabetta, la malattia invade la casa reale: tutti i sudditi in preghiera

Preoccupazione per la regina Elisabetta: la malattia invade la casa reale. I sudditi pregano per la sovrana. Vediamo che cosa sta succedendo a Buckingham Palace.

Buckingham Palace trema sotto il peso della malattia. La regina Elisabetta rischia grosso, i sudditi sono in pensiero e pregano per lei.

La regina Elisabetta è in pericolo

Il 2021 non si è concluso positivamente per la regina Elisabetta che ha dovuto affrontare eventi funesti che l’hanno particolarmente destabilizzata. La monarca inglese ha perso il compagno di una vita, il principe Filippo d’Edimburgo ma ha dovuto far fronte anche ad altre questioni familiari piuttosto importanti.

Innanzitutto, Harry e Meghan, oltreoceano, continuano a destare scalpore rilasciando, in trasmissioni televisive, dichiarazioni forti sui membri della Royal Family, in particolare su William e Kate. Ma non è tutto.

La sovrana ha dovuto anche fare i conti con le accuse infamanti nei confronti del figlio, il duca Andrea di York, che è stato accusato di molestie sessuali e di aver messo in piedi un giro di prostituzione.

Insomma, l’anno appena trascorso non è stato per nulla semplice per lei ma il 2022 non è iniziato ugualmente nel migliore dei modi. A rendere ancora più complicate le cose è la notizia di una terribile malattia che mette in serio pericolo la vita della sovrana.

Buckingham Palace trema, la malattia arriva a corte

Buckingham Palace trema, una terribile malattia è arrivata a corte e la regina Elisabetta è a rischio. Nelle scorse ore, una notizia ha preoccupato tutti. I sudditi sono in pensiero per la sovrana e pregano per lei. Ma che cosa è accaduto di così grave?

Ebbene, il Principe Carlo è risultato positivo per la seconda volta al covid-19. Secondo quanto riferiscono gli uffici stampa di Buckingham Palace, il futuro re d’Inghilterra sarebbe asintomatico e isolato a corte.

La regina Elisabetta ha incontrato il figlio, secondo Il Sun, martedì, quando la sovrana ha fatto rientro da Sandringham House, la sua residenza di campagna. Fonti ufficiali di palazzo Reale fanno sapere che la regina non manifesta sintomi per il momento e si sente bene.

La sovrana ha tenuto però nei giorni scorsi incontri ufficiali con tante persone e tra questi anche importanti membri istituzionali. Queen Elizabeth ha tre dosi di vaccino e più volte si è fatta portavoce dell’importanza delle vaccinazioni in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo.

I sudditi sono, in ogni caso, preoccupati per la sovrana che ha 96 anni e credono che, se dovesse risultare positiva al covid, rischia seriamente la vita.