Michelle Hunziker dimentica Trussardi con lui: “Non si nascondono più” | FOTO

Michelle Hunziker volta pagina. Dopo l’addio con Trussardi ritrova il sorriso con lui. Ecco di chi si tratta.

La conduttrice svizzera ha già dimenticato Trussardi ed è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Lui è famosissimo, i due non si nascondono più.

Michelle Hunziker dimentica Tomaso Trussardi

È passato quasi un mese da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno sconvolto tutti facendo un annuncio inaspettato. Il 18 gennaio 2022, la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda si sono affidati all’Ansa per comunicare pubblicamente la fine del loro matrimonio.

Dopo 10 anni di amore e due meravigliose figlie, i due bellissimi hanno deciso di dirsi addio ma di rimanere in buoni rapporti, come si legge nel comunicato, per crescere in armonia e serenità le loro gioie più grandi, Sole e Celeste.

La separazione è stata sicuramente dolorosa ma entrambi stanno andando avanti e, a quanto pare, la Hunziker ha già voltato pagina. La bella conduttrice svizzera è stata beccata con un altro uomo, tra i due la sintonia è evidente.

Chi è l’uomo misterioso che ha fatto tornare il sorriso alla conduttrice

La separazione tra Michelle e Tomaso è stata per tutti un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava che quello che sembrava un matrimonio così solido potesse sgretolarsi improvvisamente.

Dopo la separazione, la Hunziker è volata in Sardegna per trascorrere il compleanno con le sue amiche più care mentre Tomaso si è recato a Cortina dove è stato paparazzato insieme ad una donna bionda che tanto ricordava Michelle.

Trussardi ha voluto prontamente smentire le voci di un flirt con questa donna che altri non era che l’assistente di Elisabetta Franchi mentre Michelle non si è espressa sulla questione. La bionda conduttrice è stata però paparazzata in compagnia di un altro uomo. Lui è davvero famoso.

Di chi stiamo parlando? Si tratta di Florian Silbereisen, un cantante e personaggio molto conosciuto in Germania. Come sappiamo Michelle non è famosa soltanto in Italia ma anche all’estero e spesso la bellissima conduttrice è stata ospite, soprattutto nell’ultimo periodo, del programma Dalli Dalli, un game show tedesco nel quale ha partecipato proprio insieme a Florian Silbereisen.

Michelle e Florian si conoscono da tanti anni e tra i due c’è un profondo rapporto di amicizia. Una rivista tedesca, Viel SpaB, li ha paparazzati e ha parlato di un flirt in corso, affermando che i due non si nascondono più. Cosa c’è di vero in questa notizia? Siamo sicuri che arriveranno a breve aggiornamenti.