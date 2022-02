UeD, clamoroso. La dama racconta tutto: è stata cacciata e scaricata senza pietà. La confessione è davvero scioccante.

Maria De Filippi conduce da oltre venticinque anni il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, che a distanza di tantissimo tempo dalla prima messa in onda continua a riscuotere ancora un enorme successo.

Comportandosi un po’ da Cupido moderno, la moglie di Maurizio Costanzo cerca di esaudire i desideri di uomini e donne, giovani e meno giovani, che si presentano alla sua corte con un unico obiettivo: trovare l’amore.

A causa della pandemia, il format è stato completamente riformato e da un paio di anni, giovani tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, nonché dame e cavalieri, condividono lo studio.

Ancora una volta, la scelta della De Filippi si è rivelata quella giusta. A proposito di dame e cavalieri, una protagonista del trono over ha fatto una confessione che ha scioccato tutti: cacciata e scaricata senza alcuna pietà. Il suo racconto è da brividi.

Il brutto episodio è accaduto a Pinuccia. La dama, nell’ultima puntata del dating show di Canale 5, è stata chiamata a centro studio dalla conduttrice e non è riuscita a trattenere le lacrime.

La signora ha raccontato che ha avuto problemi ad arrivare in trasmissione per la registrazione della puntata. Pinuccia ha detto che è partita da Milano con il treno ma durante il viaggio, come a tutti gli altri passeggeri, il controllore ha richiesto il Green pass per verificare che fosse tutto in regola.

La signora purtroppo non aveva la terza dose di vaccino e il capostazione l’ha fatta scendere a Reggio Emilia abbandonandola a sé stessa. La dama si è sfogata e tra le lacrime ha raccontato nei dettagli che cosa è accaduto:

“Mi hanno scaricato a Reggio Emilia. Dove andavo io a Reggio Emilia? Ho chiamato Alessandro e gli ho spiegato tutto. Sono rimasta così male che il mio cuore scoppiava”.

La De Filippi ha cercato di consolarla affermando però ma che i controlli fatti in stazione sono necessari perché la pandemia è un male dal quale ancora tutt’oggi dobbiamo proteggerci.