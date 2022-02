GF Vip, Signorini è rovinato: Pier Silvio in finale vuole la sua acerrima “nemica”

Alfonso Signorini, colpo durissimo per il presentatore del Grande Fratello Vip: alla conduzione arriva proprio lei.

Ormai ci siamo, tra poco più di un mese si terrà l’attesissima finale del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality più spiato d’Italia ha avuto fin dalla prima puntata un enorme successo e ancora tutt’oggi riscuote popolarità grazie alle dinamiche che i vipponi sono in grado di creare nel bunker di Cinecittà.

Il cast di questa edizione è stato davvero stellare e il pubblico ha già il suo preferito. Settimana dopo settimana, il numero dei concorrenti si riduce sempre di più e solo in pochi arriveranno al round finale e uno solo alzerà la coppa dei campioni.

Alfonso Signorini si è rivelato un abile e ottimo conduttore. Proprio per lui è in arrivo una bella batosta: alla conduzione i piani alti di Mediaset hanno scelto proprio lei. Il presentatore del GF è furioso.

Mediaset sceglie lei, l’acerrima nemica del conduttore

Brutta sorpresa per Alfonso Signorini, il presentatore del Grande Fratello Vip riceve un colpo basso dalla famiglia Mediaset. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di voler proprio lei alla conduzione. Che cosa sta succedendo?

Il 14 marzo 2022 si terrà l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6 e Alfonso Signorini ha affermato che ne vedremo delle belle. L’ultima puntata del reality più spiato d’Italia sarà scoppiettante e ricca di colpi di scena.

A proposito di colpi di scena, Mediaset ha deciso che proprio nel corso dell’ultima diretta del GF, Alfonso Signorini dovrà ospitare nel suo studio una famosissima conduttrice.

Si tratta di Barbara D’Urso. La presentatrice partenopea sarà la guest star di Alfonso Signorini con il quale, molto probabilmente condividerà l’intera puntata. Mediaset ha deciso di far presenziare Barbara D’Urso al GF perché la presentatrice partenopea il 15 marzo, quindi il giorno successivo alla fine del GF, sarà al timone de La pupa e il secchione show.

Come sappiamo, tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso non scorre buon sangue, i due a quanto pare, non si sopportano proprio e in più occasioni Signorini ha denigrato la conduttrice partenopea affermando di disprezzare totalmente il suo modo di fare televisione.

Dal canto suo, Barbara invece, ha riservato al presentatore del GF sempre e solo parole carine ma tutti credono che i due conduttori non siano, in realtà, in grado di condividere lo stesso studio senza lanciarsi frecciatine. Noi siamo curiosi di vedere che cosa succederà, e voi?