Belen, anni dopo salta fuori tutto: questo non se lo aspettava nessuno proprio da Stefano

Belen Rodriguez, durante un’intervista a Verissimo, fece una delle dichiarazioni più sconcertanti di sempre sul suo ex marito, Stefano De Martino: scopriamo cosa rivelò in quell’occasione, nessuno lo potrà mai dimenticare.

Belen Rodriguez, la sua vita privata è sempre stata molto discussa e criticata a causa dei suoi diversi flirt che ha avuto nel corso della sua carriera. Ancora oggi, la sua vita sentimentale è al centro dell’attenzione. Ma vi ricordate quando si lasciò andare ad una confessione sconcertante su Stefano De Martino? Scopriamo di più.

Belen Rodriguez e la verità su Stefano De Martino

Belén Rodriguez da anni è al centro di numerosi pettegolezzi a causa della sua turbolenta vita privata. La storia d’amore più discussa della showgirl argentina è stata senza dubbio quella con il ballerino di Amici, Stefano De Martino.

Dal loro amore è nato anche il piccolo Santiago che oggi è un bellissimo ometto. La coppia ha vissuto numerosi alti e bassi, infatti, si sono lasciati e ripresi tantissime volte. Impossibile dimenticare quando il 27 maggio del 2017, Belen rilasciò un’intervista nel salotto di Verissimo, dove raccontò tutta la verità sulla rottura con il suo ex marito.

Le sue dichiarazioni fecero molto scalpore, dato che svelò dei dettagli davvero clamorosi sulla fine del suo matrimonio. Anche la conduttrice, Silvia Toffanin rimase a bocca aperta: scopriamo di più.

Le clamorose accuse a Stefano De Martino

Belen Rodriguez la conosciamo molto bene e sappiamo che non ha mai avuto timore di dire ciò che pensa o di rivelare verità scomode, infatti, durante una puntata di Verissimo, svelò dei retroscena inediti sulla fine della storia con Stefano De Martino:

“Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. (…) Non ho potuto perdonare, perché ho una dignità.”

Una dichiarazione che lasciò tutti a bocca aperta, anche Silvia Toffanin non riuscì a credere a ciò che stava ascoltando. Ma non finì qui, perché Belen era ancora molto delusa dal comportamento del padre di suo figlio e lanciò una forte stoccata al ballerino:

“Ma non puoi tornare da me dopo esserti fatto i cavoli tuoi per tutto questo tempo (…) Stefano ha detto che non è abituato a far soffrire le donne? Una risposta sua del genere non mi sembra reale.”

L'intervista di Belen a Verissimo, dove parlò della rottura con Stefano De Martino.💔 pic.twitter.com/2jbr9HAxWa — Mondotrash (@Mondotrash1) February 10, 2022

A quel tempo tra i due c’era ancora molto rancore, oggi invece i rapporti sono ottimi. I due hanno trovato il giusto equilibrio per il bene di loro figlio e in questi giorni si parla addirittura di un ritorno di fiamma. Sarà vero? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.