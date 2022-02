Pressione alta, il sintomo delle orecchie e il trucco dell’aglio la mattina per abbassarla

In molti casi la pressione alta non mostra segni visibili, quindi la maggior parte delle persone non sa nemmeno di averla fino a quando un medico non glielo dice.

Se in famiglia c’è un membro che soffre di ipertensione si ha un rischio maggiore di sviluppare questa condizione.

Pressione alta, il sintomo delle orecchie da non trascurare

Quindi l’ipertensione si verifica “quando la pressione sanguigna aumenta a livelli malsani“, con il cuore che pompa continuamente sangue intorno al tuo corpo.

La pressione sanguigna è una reazione alla resistenza che il sangue incontra mentre viaggia attraverso i vasi sanguigni e le arterie

In realtà è la cronicità, il fatto che lo stato di pressione alta duri nel tempo, che è patologico. La malattia è insidiosa e prende piede gradualmente, anche perché i sintomi non sono sempre facili da individuare

Per essere certi che non si sviluppi la condizione dell

a pressione alta, l’unico modo è di controllare regolarmente la pressione sanguigna per notare eventuali cambiamenti nelle letture della pressione sanguigna.

Si considera nella norma la pressione sanguigna quando è inferiore a 140/90 mmHg. Misurare la pressione in una condizione di cal

ma, come può accadere se siamo all’interno della nostra casa, il limite può risultare anche leggermente inferiore: 135/85.

Pressione alta sintomi alle orecchie

L’ipertensione è stata sospettata di essere anche una delle possibili cause oltre che di problemi a carico del cuore, per cui incide sulle malattie cardiache, di problemi a carico delle orecchie.

Le orecchie sono un sistema delicato, che si basa su una rete di vasi sanguigni e capillari delicati che aiutano a sentire. Quando un elemento di questo sistema è danneggiato, può influenzare lA capacità di sentire.

Alcuni studi hanno trovato l’esistenza di un’associazione tra perdita dell’udito e ipertensione arteriosa tra le persone in età compresa tra i “45 e 64 anni”.

Le orecchie che fischiano, un certo ronzio noto con il nome di acufene potrebbe essere il segno di alta pressione sanguigna, motivo per il quale è bene fare un controllo medico.

Diminuzione del sale e assunzione delle spezie, contro la pressione alta

L’ipertensione può essere controllata attraverso l’assunzione di farmaci, tuttavia adottando uno stile di vita e alcuni cambiamenti nell’alimentazione possono fornire una riduzione naturale della pressione sanguigna.

Tra i consigli pratici utili nel ridurre il rischio di ipertensione, oltre a praticare regolarmente esercizio fisico. Oltre adattare le proprie abitudini alimentari riducendo, ad esempio, il consumo di sale. E’ noto infatti come quest’ultimo giochi un ruolo fondamentale nell’aumento della pressione sanguigna.

Inoltre inserire nella propria alimentazione alcune spezie in grado di abbassare i livelli di pressione sanguigna.

Aggiungere alla propria alimentazione alcune erbe aromatiche, fresche quali: zenzero, cannella, timo ma anche cardamomo, basilico, prezzemolo e aglio permette di abbassare i livelli di pressione arteriosa, grazie alle proprietà che contengono.

Zenzero

In effetti, la radice di zenzero è estremamente multifunzionale ed è una componente fondamentale della medicina naturale. Lo zenzero è infatti indicato per migliorare molti aspetti della salute del cuore, tra cui la circolazione, i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna.

Lo zenzero si può trovare in commercio sia fresco che essiccato o in polvere, ma anche come integratore concentrato.

Basilico e prezzemolo

Basilico e prezzemolo sono due erbe molto utilizzate in cucina, il primo è ricco di un antiossidante di origine vegetale, l’eugenolo, di cui sono noti i benefici per la salute, anche nell’abbassamento dell’ipertensione. Il prezzemolo contiene composti quali: la vitamina C e carotenoidi dietetici, anch’essi in grado di ridurre questa condizione.

Aglio

Alcuni studi hanno evidenziato come gli integratori di aglio possano aiutare a ridurre la pressione nei pazienti che già assumono farmaci per questo disturbo.

L’aglio, fresco o secco, è di particolare utilità per la salute del cuore, quindi vale la pena inserirlo giornalmente nella propria dieta. Si tratta di un alimento che contiene composti di zolfo, come l’allicina, che possono contribuire ad aumentare il flusso sanguigno e a rilassare i vasi sanguigni.

Le persone che intendono assumere integratori di aglio dovrebbero consultare il proprio medico, in quanto l’aglio è in grado di fluidificare il sangue, oltre che interagire con alcuni farmaci.