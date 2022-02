Glicemia, si abbassa del 40% se levi le patate e utilizzi quest’altro alimento

By

Secondo recenti studi, è possibile controllare i livelli di glicemia semplicemente sostituendo le patate o il riso con determinati alimenti, vediamo quali sono.

Gli studiosi hanno scoperto che rimpiazzare la metà di una porzione di questi contorni con le lenticchie può migliorare la risposta del corpo ai carboidrati.

Glicemia, sostituire le patate con i legumi

Che la lotta ai livelli di zucchero alti nel sangue si combatta molto a tavola è ormai assodato. Nuovi studi si sommano a quelli in passato già realizzati, per fornire alle persone affette da diabete un’alternativa alimentare, che affianchi l’aspetto farmacologico nella cura.

Gli alimenti giocano un ruolo primario e da questo recente studio effettuato in Canada, si è scoperto che se sostituiamo mezza porzione di riso con una di lenticchie, possiamo vedere il glucosio nel sangue scendere fino al 20%. Non solo, se le lenticchie vanno a rimpiazzare le patate il calo può arrivare anche al 40%.

Dunque le lenticchia risultano essere un vero e proprio super-food, in grado di migliorare significativamente la risposta del corpo ai carboidrati. Lo studio ha messo in evidenza come i legumi risultino essere degli alimenti estremamente ricchi di nutrienti, che hanno il potenziale per ridurre le malattie croniche associate a livelli di glucosio mal gestiti.

La glicemia comprende lo zucchero presente nel sangue durante la digestione nel tratto digestivo superiore e dipende dal contenuto di amido degli alimenti consumati.

Un super food dalle lenticchie

Secondo quanto affermato dagli studiosi canadesi, i legumi, come le lenticchie, possono rallentare la digestione e il rilascio di zuccheri presenti nell’amido nel flusso sanguigno. In tal modo vengono ridotti in definitiva i livelli di glucosio nel sangue.

Quando si tratta di dieta, non tutto ciò che riguarda la riduzione del rischio di diabete deve essere difficile da attuare, inoltre le lenticchie e in generale i legumi non sono solo economici, ma gustosi e nutrizionalmente utili.

Le lenticchie contengono la vitamina A, le vitamine del gruppo B, la C e i sali minerali: calcio, fosforo, potassio e ferro, e vengono consumati in ogni parte del mondo.

Le lenticchie sono un‘ottima fonte di proteine ​​​​vegetali e fibre alimentari. Inoltre danno un senso di pienezza, e sono in grado di moderare il colesterolo nel sangue e la glicemia fino al 40%. Rappresentano quindi una scelta alimentare estremamente salutare per il cuore e anti-diabete, quindi perché non mangiarne di più?