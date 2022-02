Giorgio Manetti, Gemma chi? Sta con lei: 24 anni più piccola | La conosciamo bene

Giorgio Manetti sorprende e si fidanza proprio con lei. La conosciamo tutti. Incredibile, Gemma umiliata pubblicamente.

Il cuore di Giorgio Manetti torna a battere per una donna molto più giovane di lui. Lei è famosissima, è la ex di un noto personaggio del mondo dello spettacolo.

Giorgio Manetti in love

Se qualcuno pensava che tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti potesse esserci un ritorno di fiamma, dovrà purtroppo ricredersi. La dama torinese e l’imprenditore fiorentino hanno rotto definitivamente i loro rapporti e nemmeno l’amicizia sembra possa essere un sentimento possibile tra i due.

Gemma ha dato davvero se stessa nella sua conoscenza con il gabbiano ma in lui non è mai sbocciato l’amore. Dopo aver interrotto la sua esperienza al trono over di Uomini e Donne, ha avuto una relazione con la sua ex fidanzata storica, Caterina, ma da diversi mesi i due si sono lasciati.

Il cuore del gabbiano però non è rimasto da solo a lungo, sembra infatti che Manetti abbia già trovato un nuovo amore. Lei è una donna molto conosciuta, davvero famosa ma soprattutto più giovane di lui di 24 anni. Ecco di chi si tratta.

Chi è la nuova fidanzata dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Giorgio Manetti in love. Il famoso ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha trovato l’amore dopo aver voltato definitivamente pagina con Gemma Galgani e chiuso la relazione con la sua storica fidanzata Caterina con la quale per più di un anno ha convissuto.

Il gabbiano, come è stato soprannominato nella trasmissione che gli ha dato notorietà, è tornato a volare e il suo cuore oggi batte per un’altra donna. Lei è molto famosa ed è l’ex fidanzata di un personaggio italiano molto conosciuto ma soprattutto è più piccola di Giorgio di ben 24 anni.

Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di Marialaura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio. A quanto pare, i due sono una coppia. A lanciare l’indiscrezione è Novella 2000 che ha paparazzato l’imprenditore e l’influencer a Sanremo. Entrambi si sono presentati nella città Ligure per via di alcuni eventi.

Manetti e la De Vitis sono stati beccati a cena insieme, i due sembravano molto complici e affiatati. È nata una nuova coppia? Per il momento né lui né lei hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Molti dicono che la differenza di età è troppa e che Giorgio e Laura sono solo amici ma, in più occasioni, la De Vitis ha dichiarato che per lei, in amore l’età non conta.