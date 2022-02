GF Vip, i coinquilini lo trovano nel letto di Soleil: lei muore dalla vergogna

By

Momenti di grande imbarazzo per Soleil Sorge. I coinquilini trovano qualcosa di sospetto nel suo letto. Ecco di che cosa si tratta.

Soleil Sorge imbarazzata

Soleil Sorge è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da oltre 4 mesi tiene alta l’attenzione dei telespettatori per via delle dinamiche che crea all’interno della casa e che coinvolgono non soltanto i coinquilini ma anche chi sta fuori.

Dopo l’espulsione di Alex Belli con il quale, nel bunker di Cinecittà, ha instaurato una chimica artistica ed emozionale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ancora a far parlare di sé.

Con l’ingresso in gioco di Delia Duran, sua acerrima nemica, la Sorge ha litigato quasi con tutti gli altri concorrenti e solo con pochi di loro continua ad andare d’accordo. Il suo carattere peperino, estroverso e talvolta pungente, non è apprezzato da tutti.

Sapete che cosa è accaduto nelle scorse ore? Alcuni gieffini hanno trovato qualcosa di curioso proprio nel letto dell’influencer italo-americana. Cala il gelo in casa, forte imbarazzo per la Sorge.

Ecco che cosa c’è nel letto della gieffina

Soleil Sorge è sicuramente l’anima della casa. Sempre allegra e sorridente, colora la monotonia che spesso domina le giornate dei suoi coinquilini. Se con alcuni vipponi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne va molto d’accordo, con altri è ai ferri corti.

Da qualche settimana, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che prima erano le sue migliori amiche, sono diventate le sue peggiori nemiche. Le tre a malapena si parlano e se lo fanno, è solo per discutere e punzecchiarsi.

Grande affinità sembra esserci invece tra la Sorge, Barù e Davide Silvestri. Proprio questo trio è stato protagonista di un episodio che ha fortemente imbarazzato Soleil. Le telecamere hanno ripreso tutto. Che cosa è successo? Procediamo con ordine.

Mentre Davide e Barù sono impegnati a cambiare le lenzuola del lettone nel quale dorme anche Soleil, il nipote di Costantino della Gherardesca nota qualcosa di particolare. Nello stendere le coperte, cade sul materasso qualcosa.

La Sorge si avvicina imbarazzata e raccoglie l’oggetto misterioso in maniera molto fugace. Intanto Barù si lamenta affermando che le coperte non vengono lavate bene e vengono restituite sporche. Ma l’attenzione dei telespettatori è tutta per Soleil: che cosa c’era nelle sue coperte? Che cosa è caduto sul suo letto?

I social si sono scatenati. Qualcuno pensa che si tratti semplicemente di un calzino. La maggior parte invece è convinta che sia ben altro. Che cosa? Un assorbente! Intanto, dopo la disgustosa scoperta, la regia stacca le telecamere e cambia inquadratura.