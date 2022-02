GF Vip, clamoroso: Signorini li obbliga a farlo, i concorrenti confessano | VIDEO

By

Scandalo al Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini li obbliga a farlo. I concorrenti confessano tutto. Un video vergognoso smaschera il conduttore.

Grande Fratello Vip clamoroso, arriva una confessione inaspettata. Alfonso Signorini nei guai, obbliga alcuni gieffini a fare una cosa che viola completamente le regole del gioco.

Alfonso Signorini nell’occhio del ciclone

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un successo inaspettato e il merito è non soltanto del conduttore ma anche dei vipponi che, giorno dopo giorno, creano dinamiche interessanti che incuriosiscono i telespettatori.

Sebbene Signorini sia apprezzato dal pubblico, recentemente è stato al centro delle polemiche per via di alcuni suoi atteggiamenti che fanno tanto discutere. L’amatissimo presentatore è stato accusato di avere alcuni concorrenti preferiti da proteggere e tutelare rispetto ad altri. Ma non è tutto.

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare sui social un video che ha lasciato tutti senza parole. Alfonso Signorini ha palesemente fatto infrangere, ad alcuni concorrenti, le regole del gioco facendo loro una richiesta a vergognosa. Ecco di che cosa si tratta.

Un video incastra il conduttore del GF

Alfonso Signorini è nei guai. Da qualche ora il conduttore è nell’occhio del ciclone per via di un filmato che smaschera un comportamento assolutamente scorretto. Nel video che sta circolando sui vari social network, si vedono due chiacchieratissimi gieffini fare una confessione inaspettata.

Protagonisti di dichiarazioni forti sono Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. I due sono stati criticati fuori e dentro la casa per via della nomination fatta nel corso dell’ultima diretta.

I due amici, che si conoscono da una vita, hanno entrambi deciso di mandare in nomination la new entry Antonio Medugno ma, a quanto pare, la loro non è stata una decisione presa con la propria testa ma piuttosto indotta.

Nel video che li incastra, i due parlano della nomination di Antonio e bisbigliano che la produzione e Alfonso Signorini li hanno letteralmente obbligati a fare il suo nome.

I gieffini cercano di eludere i microfoni, bisbigliando e parlando a bassa voce e talvolta utilizzando semplicemente il labiale ma nulla sfugge all’occhio vigile e attento dei telespettatori.

La stessa regia, quando si accorge della bomba sganciata dai due concorrenti, li richiama e Gianluca e Alessandro smettono immediatamente di parlare e cambiano argomento. I social sono sconvolti. Se fosse davvero così, il Grande Fratello Vip, come molti hanno sostenuto, è senza dubbio alcuno, un gioco truccato e pilotato.