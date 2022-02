GF Vip, clamoroso: Alex entra per portarla all’altare, se la vuole sposare subito

Grande Fratello Vip, clamoroso: Alex Belli la porta all’altare, vuole convolare subito a nozze con lei.

Alex Belli fa un colpo di testa e decide di sposarla. La vuole portare subito all’altare con sé. Fan di stucco.

Alex Belli sorprende tutti

Nonostante sia stato squalificato qualche mese fa dalla casa più spiata d’Italia, l’ex gieffino non smette di attirare l’attenzione su di sé.

Il fotografo e attore di CentoVetrine continua ancora a far parlare. Per oltre tre mesi ha tenuto alta l’attenzione nel bunker di Cinecittà per il triangolo amoroso costruito con la compagna (o ex?), Delia Duran e la coinquilina Soleil Sorge.

Dopo la sua eliminazione, è stato protagonista di liti e conflitti con il conduttore del GF, Alfonso Signorini, e con la maggior parte dei vipponi e dei fan del programma che non concepiscono la sua filosofia di amore libero che invece lui tanto osanna.

Arriva intanto una notizia clamorosa che riguarda proprio l’ex gieffino. Il fotografo è pronto a sposarsi, vuole portare proprio lei all’altare.

L’ex gieffino se la vuole sposare subito

Alex Belli fa un colpo di testa e prende una decisione che lascia tutti di stucco. L’ex gieffino ha annunciato di voler portare proprio lei all’altare, di essere pronto a fare definitivamente questo passo importante.

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena. Poco prima della chiusura, l’amatissimo conduttore Alfonso Signorini, ha comunicato al pubblico che prossimamente l’ex gieffino farà nuovamente ritorno, non si sa ancora per quanto tempo, nella casa di Cinecittà. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Perché Alex rientra nuovamente in gioco? Secondo Signorini è necessario l’ingresso in casa dell’ex gieffino per risolvere definitivamente la questione del triangolo amoroso e per far sì che Belli prenda una decisione e comunichi con chi voglia stare, se con Soleil o con Delia.

Intanto l’attore ha rilasciato un’intervista e ha fatto una dichiarazione importante. Il ragazzo ha confessato che entrerà nella casa del Grande Fratello per fare una cosa inattesa: chiedere a Delia di sposarlo.

Nonostante i due si dichiarino marito e moglie, in realtà in Italia non sono ancora legalmente sposati. Secondo le parole dell’ex gieffino, insomma, Alex sembra aver preso già la sua decisione: è con Delia che vuole stare ma sappiamo che la presenza di Soleil potrebbe rimescolare le carte in tavola. Si attende il suo ingresso per capire che cosa succederà davvero.