Elisabetta Gregoraci compie gli anni e Flavio Briatore la sorprende così. I fan restano senza parole. Il regalo per lei è super costoso.

La bella showgirl calabrese compie 42 anni e l’ex marito le fa un regalo costosissimo. Ecco di che cosa si tratta.

Il compleanno super esclusivo di Elisabetta Gregoraci

L’8 febbraio la showgirl calabrese ha compiuto 42 anni e ha festeggiato il suo compleanno con alcuni degli amici più cari in una location da sogno. Da qualche settimana, la bella ex gieffina è al centro dell’attenzione.

Dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, nel quale è stata ospite insieme al figlio Nathan Falco, la showgirl si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto importanti.

La Gregoraci ha voluto smentire le voci di un ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore affermando che i due sono in ottimi rapporti ma che l’amore non è ritornato, almeno per il momento.

Intanto, in occasione del suo compleanno, è proprio l’imprenditore a sorprendere la sua ex consorte. Avete visto il regalo che le ha fatto? Lascia davvero a bocca aperta. Vale tantissimi soldi.

Il regalo super costoso di Flavio Briatore per la showgirl

Elisabetta Gregoraci l’8 febbraio ha compiuto 42 anni e, come suo solito, ha festeggiato in grande stile. La ex gieffina ha voluto accanto a sé, nel suo giorno speciale, solo poche persone, quelle per lei più importanti, come gli amici Francesco Oppini e Andrea Zelletta. La calabrese ha festeggiato in una location di lusso. Sapete dove?

I festeggiamenti si sono celebrati a Montecarlo, niente di meno che nel ristorante super costoso dell’ex marito Flavio Briatore. A quanto pare, è proprio lui che ha regalato alla ex consorte una cena super chic con tanto di musica dal vivo.

Lei, bellissima con un tubino nero con spalline sottili e scollatura sul seno, che costa ben 2300 euro, come è giusto che sia, ha attirato l’attenzione di tutti. Ma non è l’unica. C’era un ospite speciale che ha fatto tanto parlare di sé: Flavio Briatore.

I due sono stati beccati a scambiarsi sguardi d’intesa e anche qualche abbraccio. I fan continuano a sognare e sperano che possa esserci davvero un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi.

Intanto lui fa un ulteriore passo avanti verso di lei regalandole un compleanno fantastico e costoso, mettendo a disposizione il suo esclusivo locale, pagando personalmente per tutti gli ospiti e occupandosi di ogni minimo dettaglio: dalle portate gourmet, alla band alla torta a tre piani ricoperta di perle rosa.