Da Amici a UeD, in studio da Maria dopo Gianni Sperti arrivano anche loro | Belle e Famosissime

By

Da Amici a UeD, in studio da Maria De Filippi arrivano due amatissime ballerine. Ecco di chi si tratta e perché si sono presentate alla corte della moglie di Maurizio Costanzo.

Due amatissime ballerine di Amici sbarcano a Uomini e Donne. Ecco perché si sono presentate al cospetto di Queen Mary.

Due ballerine di Amici sbarcano a UeD

Maria De Filippi è la mente che si nasconde dietro a programmi di grande successo come Uomini e Donne e Amici. Da tanti anni, la moglie di Maurizio Costanzo è al timone di trasmissioni di punta in casa Mediaset che continuano ancora oggi ad essere molto popolari, amatissime e seguitissime dai telespettatori.

La De Filippi, ogni giorno, riesce a chiudere le sue trasmissioni con picchi di share altissimi. I format che conduce piacciono tantissimo e tengono incollati al televisore milioni telespettatori.

Spesso, queen Mary, come è stata soprannominata dai suoi fan, accoglie nel dating show di Canale 5 protagonisti che si presentano in altre sue trasmissioni. È accaduta una cosa del genere anche questa volta.

Sapete che due amatissime ballerine del famoso talent mariano, Amici, sono sbarcate a Uomini e Donne? Ecco di chi si tratta e perché.

Chi sono le ballerine arrivate a Uomini e Donne

Maria De Filippi non smette di sorprendere e con grande stupore di tutti ha accolto a Uomini e Donne due amatissime ballerine di Amici. Le protagoniste del famoso talent si sono presentate nel salotto dei sentimenti e hanno lasciato tutti di stucco. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Elena D’Amario e Francesca Tocca. Le due professioniste non sono sbarcate a Uomini e Donne per trovare l’amore ma per rendere felice un simpatico cavaliere.

Da qualche puntata, queen Mary ha accolto nella sua trasmissione Luciano Giannelli, protagonista della seconda puntata di C’è posta per te. L’uomo si è presentato dalla De Filippi per rivedere una sua vecchia fiamma. Purtroppo non è andata bene e la moglie di Maurizio Costanzo gli ha proposto di cercare l’amore a Uomini e Donne.

Detto fatto: Luciano è diventato il protagonista indiscusso del trono over del dating show di Canale 5. Ballerino strepitoso, energico nonostante l’età, appena sente la musica scatta dalla sedia e si fionda centro studio per mostrare a tutti i suoi passi da ballerino. La De Filippi ha voluto fargli una sorpresa e ha invitato in studio Francesca ed Elena.

Le due ballerine si sono esibite con Luciano. La scenetta è tutta da ridere, Giannelli si è divertito tantissimo e con lui anche i telespettatori.