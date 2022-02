Termosifoni, l’errore che facciamo che ci fa spendere tanti soldi in bolletta

Per aumentare l’efficacia dei termosifoni risparmiando energia, bisogna conoscere e mettere in pratica alcuni accorgimenti.

C’è un errore che tutti facciamo quando usiamo il termosifone: un errore che ci fa spendere tanti soldi in bolletta riducendo, oltretutto, la sua efficacia.

Gli errori commessi in casa in termini di sfruttamento energetico sono diversi, alcuni decisamente banali, ma ce ne sono due in particolare, molto diffusi, da evitare assolutamente perché possono costare molto cari.

Termosifoni: primo errore da evitare

Vuoi che il tuo termosifone scaldi l’ambiente nel modo più rapido ed efficace possibile? Bene, allora evita di commettere questo errore: non posizionare mobili, oggetti, tende davanti al termosifone quando è attivo.

Perché? Perché coprirlo e ‘soffocarlo’ con oggetti e mobili impedisce all’aria calda di circolare liberamente, quindi la stanza si scalderà a fatica, ci vorrà più tempo, dovrai tenere il termosifone acceso più a lungo e regolarlo a temperatura più elevata. E’ un errore che può costare davvero caro e pesare notevolmente in bolletta.

Termosifoni: secondo errore da evitare

Per aumentare la performance del termosifone, soprattutto se è posizionato sotto le finestre, evita di chiudere i tendaggi. Non tirare le tende per coprirlo quando è in funzione altrimenti il calorifero lavora a vuoto proprio come succede quando si posizionano mobili o altro davanti al termosifone.

Si consiglia di non lasciare sui caloriferi i copri-termosifone quando sono accesi né i vestiti da asciugare perché ne riduce l’efficacia, il consumo ed i costi aumentano e, in più, si rischia di danneggiare il bucato.

Per evitare la dispersione di calore dalla finestra, si raccomanda invece di chiudere le persiane.

Certi errori valgono anche per la stufetta elettrica

Per risparmiare energia e far scaldare l’ambiente più in fretta, la stufetta elettrica (già di per sé energivora) va posizionata in un punto strategico della stanza dove si disperde meno calore.

A proposito, controlla che non ci siano correnti d’aria o spifferi prima di accendere la stufetta ed assicurati che la stanza sia ben isolata. Niente barriere (mobili, poltrone, ecc.) davanti alla stufa che va posizionata vicino al pavimento, in basso, possibilmente sotto una finestra.