Signorini: “Federica compra con la carta di credito di Gianmaria” | Lei lo disintegra

Signorini muove delle pesanti accuse nei confronti di Federica Calemme e stuzzica Gianmaria Antinolfi. L’ex gieffina non ci sta e lo disintegra sui social.

Alfonso Signorini attaccato da Federica Calemme. Dopo la battutina al veleno nei suoi confronti, l’ex gieffina lo disintegra sul web. Ecco che cosa è successo tra il presentatore del GF e la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Assurdo.

La frecciatina di Signorini fa infuriare Federica Calemme

Federica Calemme è la bellissima modella e influencer napoletana che qualche puntata fa è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Bella come il sole, ha attirato l’attenzione di tutti i coinquilini ma ha fatto colpo su uno in particolare, Gianmaria Antinolfi.

Dopo tanti pali, l’imprenditore partenopeo ha finalmente trovato l’amore, il suo cuore oggi batte proprio per la stratosferica Calemme. Gianmaria ha abbandonato anche lui la casa del Grande Fratello ma non perché sconfitto da un altro concorrente bensì per via di alcuni impegni lavorativi.

I due si stanno adesso vivendo il loro amore lontano dalle telecamere. Nel corso dell’ultima puntata del GF, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto delle dichiarazioni pesanti nei confronti di Federica. Le sue parole non sono passate inosservate e la bella partenopea ha risposto per le rime sui social disintegrando il presentatore.

Federica Calemme disintegra sui social il conduttore del GF

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha riservato davvero delle sorprese inattese. In studio, tra i vipponi eliminati, è presente anche Gianmaria Antinolfi. Alfonso Signorini, approfittando della presenza dell’imprenditore napoletano, ha fatto una battutina nei confronti di Federica Calemme che non è piaciuta però per nulla all’ex gieffina.

Signorini, si è rivolto a Gianmaria affermando di averlo beccato in Via Monte Napoleone, strada dello shopping milanese, insieme a Federica Calemme che aveva tante shopping bags dei più noti brand di moda come Prada e Gucci.

In maniera ironica, il conduttore del GF ha sentenziato che Federica, con la carta di credito di Gianmaria, si è data alla pazza gioia. Questa battuta non è piaciuta per nulla all’ex gieffina che ha voluto replicare per le rime attaccando ferocemente sui social il conduttore.

La bella partenopea ha pubblicato un tweet polemico nel quale scrive: “per fortuna ho ancora il mio conto in banca”. Non manca la replica di Antinolfi che invece, a quanti accusano la Calemme di voler approfittarsi di lui perché benestante, risponde che Federica è semplicemente il regalo più bello che potesse ricevere.