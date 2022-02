Risparmiare sulla spesa, la regola dei 10 euro che ti fa guadagnare tantissimi soldi

By

Con l’inflazione in atto e con la crisi economica innescata dalla pandemia risparmiare sulla spesa è diventata una vera e propria necessità per tutte le famiglie italiane.

Scopriamo in questa guida come risparmiare soldi, mangiare bene e rispettare l’ambiente: ecco il trucco che non lo conosce nessuno.

Risparmiare sulla spesa e spendere 10 euro a settimana: i consigli

È possibile risparmiare sulla spesa spendendo soli dieci euro a settimana? Ebbene sì, a rispondere alla domanda è Lisa Casali, scienziata, conduttrice tv, testimonial Wwf e autrice di numerosi libri. Spendere soli dieci a settimana per fare la spesa non è un test estremo ma una dimostrazione che è possibile vivere e mangiare bene acquistando l’essenziale.

Frutta e verdure fresca ma leggermente ammaccata

La stessa scienziata ambientale sottolinea di non essere vegetariana e neppure vegana e di mettere nel carrello della spesa frutta, verdura, legumi, cereali e frutta secca. Dove acquistare frutta e verdura fresca?

La scienziata consiglia di recarsi al mercato quando sta per chiudere visto che è possibile trovare la frutta di stagione un po’ più matura, ma comunque buona da mangiare. Anche se leggermente ammaccata la frutta e la verdura fresca di stagione e a filiera corta consente di risparmiare soldi sulla spesa, prestando attenzione alla salute ed allo stile alimentare corretto.

Sì alla carne, ma attenzione alla qualità

Mettere sul piatto una bella bistecca si può! Se si vuole risparmiare soldi sulla spesa è bene scegliere carne proveniente da allevamenti non intensivi. Il buon consiglio della scienziata è quello di prestare alla qualità e non tanto alla quantità.

Uova

Uno degli alimenti più sani ed economici sono proprio le uova di categoria A, che sono fresche o extra fresche, le uova di categoria B sono di seconda qualità, mentre le uova di categoria C sono destinate all’industria alimentare. Le uova del contadino sono buone, nutrienti e sono ottime per cucinare una frittata o per prepararle strapazzate.

Sì ai crostacei ed ai pesci

Parimenti alla frutta e verdura fresca, è possibile acquistare crostacei e pesci freschi a buon prezzo, risparmiando qualche soldo sulla spesa. Quali sono i pesci “poveri” ma buoni? La lecciastella è un pesce azzurro dalla carne compatta e saporita, assolutamente perfetto da cucinare alla piastra o al forno con le patate. Tra i pesci economici da mettere nel piatto c’è il pesce sciabola, che ha una carne bianca, soda e nutriente, perfetta per essere cucinata al forno o per preparare deliziosi e delicati involtini.

Ecco i buoni consigli da seguire per risparmiare sulla spesa.