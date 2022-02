Letizia Ortiz, scandalo: “Arrestata per Hashish” | La Famiglia Reale non ha digerito

By

Il trono di Spagna non ha digerito questa storia: Letizia Ortiz arrestata per possesso di Hashish. La moglie di Felipe è nei guai.

Letizia Ortiz sconvolge tutti, la consorte del re di Spagna Felipe, arrestata per possesso di Hashish. La notizia ha sconvolto il mondo intero.

Letizia Ortiz nei guai: cosa le è successo

La Cenerentola moderna. Così è stata definita da numerosi tabloid internazionali la regina di Spagna, Letizia Ortiz. Dalla bellezza straordinaria e dal carattere ribelle, la consorte di Filippo VI non ha mai dimenticato le sue origini e più volte è stata al centro dell’attenzione e dei gossip per le numerose violazioni dei protocolli reali.

Classe 1972, è nata a Oviedo ed è cresciuta in una famiglia benestante. Da sempre appassionata di comunicazione e informazione, si è laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione in giornalismo.

Per un lungo periodo di tempo ha vissuto in Messico lavorando presso il periodico Siglo 21. È ritornata poi in Spagna dove è stata conduttrice di telegiornali e presentatrice televisiva.

Dopo il matrimonio fallito con il professore Alfonso Guerrero Perez conosciuto quando era ancora una studentessa, l’amore è tornato nella sua vita. Letizia non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata regina di Spagna. Intanto, arriva una notizia che sconvolge tutto il mondo: la Ortiz arrestata per possesso di Hashish.

La regina di Spagna arrestata per possesso di Hashish

Letizia Ortiz finisce nei guai: la regnante arrestata per possesso di Hashish. Una cosa di non poco conto, insomma, che ha sconvolto tutti, non soltanto la casa reale spagnola ma anche i sudditi.

La sovrana non si trova in stato di fermo o in prigione ma questa è una accusa che risale a qualche anno fa, prima che diventasse la moglie di Filippo e regina di Spagna. La notizia bomba è stata sganciata da un giornalista investigativo, Isidre Cunill, che ha scritto un libro, Letizia Ortiz, una repubblicana alla corte del re Juan Carlos.

In questo libro vengono svelati tutti i segreti di corte e soprattutto i misteri che avvolgono la figura di Letizia. Proprio Cunill svela un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Durante il periodo liceale, Letizia è stata arrestata per possesso di Hashish. Tale bravata le è costata la sospensione dalla scuola e uno stato di fermo dalla gendarmeria spagnola. Questo episodio macchia il buon nome della regina che ha un passato turbolento smascherato proprio in questo libro che, si dice, stia facendo tremare la corte spagnola