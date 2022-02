Amici, grave malore per la ballerina: “Portata d’urgenza in ospedale” | VIDEO

Amici, panico nella famosa accademia: una ballerina ha un malore. Le sue condizioni di salute preoccupano. Ecco di chi si tratta.

Malore per una ballerina della scuola di Amici di Maria De Filippi. I fan sono seriamente preoccupati per lei. Ecco chi rischia di lasciare l’accademia mariana.

Amici, grave malore per una ballerina

Amici di Maria De Filippi non smette di sorprendere. Il talent show condotto da oltre venti anni dalla moglie di Maurizio Costanzo, si rivela anno dopo anno il programma di punta di casa Mediaset.

L’amatissima conduttrice non sbaglia mai un colpo e ogni trasmissione che conduce, scrive o pensa, riscuote sempre un enorme successo. L’edizione 2021-2022 di Amici ne è un esempio.

Giovani talenti che siedono attualmente tra i banchi della più famosa accademia artistica italiana, sono davvero professionali e bravissimi, non vi sono dubbi che la maggior parte di loro entrerà come un portento nel mondo del canto e della danza.

A proposito di danza, nelle scorse ore, un’amatissima ballerina ha avuto un grave malore. Le sue condizioni preoccupano tutti. C’è un video che ha mostra il momento in cui l’allieva si è sentita male. I fan sono seriamente preoccupati per lei e temono che la loro beniamina possa lasciare la scuola.

Chi è la ballerina che ha avuto il malore

La paura corre nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un’amatissima ballerina ha avuto un malore. La sua permanenza nella scuola più amata d’Italia è a rischio. Di chi si tratta? A stare male è Serena Carella, ballerina del maestro Raimondo Todaro.

La giovane si è sentita poco bene e un video ha ripreso il momento in cui l’allieva è scoppiata in un pianto fragoroso per i forti dolori che improvvisamente l’hanno attanagliata. Nel filmato in questione, si vede Serena piegarsi in due dal dolore e lamentare fitte addominali.

Albe, il suo fidanzato, è accorso in suo soccorso, l’ha rassicurata standole vicino e dandole il suo conforto. La ballerina ha dichiarato che questi dolori dipendono sicuramente da una forma di nervosismo che da qualche giorno la pervade.

Diversi sono gli eventi che possono aver contribuito a generare quello che in ogni caso sembra essere un attacco di panico. Qualche mese fa, Serena ha avuto un infortunio al ginocchio e teme di poter essere fatta fuori dalla scuola in qualsiasi momento.

Ma la giovane ballerina ha anche un’altra preoccupazione: il suo fidanzato Albe rischia l’eliminazione. Il cantante si trova agli ultimi posti in classifica e potrebbe presto essere eliminato.

Intanto la preoccupazione per le condizioni di Serena è tanta. Molti hanno affermato che la ballerina è stata portata d’urgenza in ospedale ma ne sapremo di più solo nel prossimo daytime.