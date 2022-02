UeD, violenta rissa al trono over: “Arrivano alle mani” | Maria chiama la sicurezza

UeD, scoppia la rissa al trono over, si arriva alle mani. La conduttrice costretta a chiamare la sicurezza. Vediamo che cosa è accaduto nel salotto dei sentimenti mariano.

Caos a Uomini e Donne, scoppia una violenta rissa tra due protagonisti del trono over. Maria De Filippi costretta ad intervenire. Vediamo nei dettagli che cosa ha provocato la lite.

Scoppia la rissa a UeD

Da ormai oltre 25 anni Uomini e Donne tiene compagnia ai telespettatori italiani. Il programma condotto da Maria De Filippi si conferma, a distanza di tanto tempo, ancora un grande successo.

La moglie di Maurizio Costanzo aiuta, facendo le veci di Cupido, giovani uomini e donne e maturi ma energici dame e cavalieri, a trovare l’amore. A causa della pandemia, la De Filippi si è ritrovata costretta a riformare il format della trasmissione.

Oggi, il trono over e il trono classico convivono serenamente e questa scelta, come tutte quelle che fa Maria, non poteva essere più azzeccata. In tanti anni di messa in onda, tantissimi sono i protagonisti del dating show di Canale 5 che hanno effettivamente trovato l’amore in studio e lo hanno vissuto anche lontano dalle telecamere.

Non tutti hanno avuto però la stessa fortuna. Pensiamo per esempio a Gemma Galgani, dama indiscussa di Uomini e Donne. Da 12 anni in trasmissione, ancora non ha trovato il principe azzurro.

Maria De Filippi chiama la sicurezza

Caos a Uomini e Donne. Scoppia una violenta rissa e ad essere protagonisti di una furiosa discussione che ha rischiato di degenerare severamente, sono due protagonisti del trono over.

Stiamo parlando di Biagio Di Maro e Armando Incarnato. I due partenopei non sono mai andati particolarmente d’accordo e secondo le ultime registrazioni, proprio tra di loro si è accesa la fiamma della discordia. Che cosa è accaduto? Procediamo con ordine.

Nelle scorse ore è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne che vedremo questa settimana. Spazio a centro studio viene dato a Biagio, ex frequentazione di Gemma Galgani.

Di Maro, pare abbia chiesto alla conduttrice di poter ballare una canzone napoletana facendo una espressa richiesta alla redazione. È a questo punto che Incarnato, con il suo tono di sfida, ha insinuato che il cavaliere napoletano è stato profumatamente pagato per pubblicizzare il brano neomelodico richiesto alla redazione.

I due cominciano a discutere e le chiacchiere degenerano: scoppia una vera e propria rissa. La conduttrice, spaventata, è stata costretta a fare intervenire la sicurezza per dividere i due cavalieri.