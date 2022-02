Regina Elisabetta, ha deciso: “Camilla Parker regina” | L’incubo dei sudditi diventa realtà

Sono trascorsi ormai 70 anni dalla proclamazione dell’allora principessa Elisabetta, divenuta poi la Regina Elisabetta, una vita al servizio della Corona.

La Regina Elisabetta nel discorso fatto in occasione dei suoi 70 anni di regno, ha accennato alla possibilità che Camilla Parker Bowels diventi Regina Consorte.

La decisione della Regina Elisabetta

Il principe di Galles aspetta da decenni di salire al trono. La regina Elisabetta, sua madre è la monarca più longeva nella storia britannica e quando prenderà il trono, si prevede che la signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Consorte.

In occasione del 70° anniversario della sua ascesa al trono, il discorso di Sua Maestà Elisabetta II ha manifestato un augurio, che in realtà si è configurato come un preciso ordine.

La testimonianza del fatto che il tempo ha permesso di cancellare quello che potrebbe essere considerato una sorta di “peccato” nei confronti di Lady Diana.

Prossima alle 96 candeline il 21 aprile 2022, la visione per il futuro della monarchia della Regina è chiara, tanto che ha affermato che una volta giunti a maturazione i tempi in cui vedranno Carlo diventare re, è sua convinzione che saranno offerti anche a lui e sua moglie Camilla lo stesso supporto che i sudditi le hanno offerto.

La sovrana nel discorso diffuso dalla casa reale ha sottolineato:

“Ed è mio sincero desiderio che Camilla sia conosciuta come regina consorte”.

Un discorso che azzera ogni possibile gossip circa il se e quando Camilla sarebbe mai diventata regina. Inoltre le sue parole rendono più vicini i giorni in cui la Regina proclamerà la sua abdicazione a favore del primogenito. Sembra davvero che voglia che Carlo diventi re.

Camilla Parker Bowels: “Sua Altezza Reale la Principessa Consorte”

Quando Camilla Parker Bowels si unì in matrimonio con il principe Carlo, entrambi in seconde nozze, Camilla prese il titolo di “principessa consorte”, che andava ad aggiungersi a quello di duchessa di Cornovaglia.