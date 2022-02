Ida Platano di UeD, l’avete vista da giovane? Prima dei ritocchi era un’altra | FOTO

Ida Platano di Uomini e Donne, l’avete vista da giovane? Prima dei ritocchini estetici era un’altra persona. La trasformazione è clamorosa.

Tra le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Ida Platano. La bella parrucchiera bresciana si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua relazione turbolenta con Riccardo Guarnieri.

La dama e il cavaliere si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi e dopo tanti alti e bassi hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere. Il loro amore purtroppo non ha resistito alle pressioni esterne e dopo aver messo alla prova i loro sentimenti in un altro reality mariano, Temptation Island Vip, i due si sono detti definitivamente addio.

Mentre Riccardo ha voltato pagina, la Platano ancora lo pensa e non riesce a viversi serenamente nuove storie d’amore. Donna dalla bellezza straordinaria, Ida ha ceduto anche lei al fascino del chirurgo. Avete mai visto una sua foto prima dei ritocchini estetici? Era davvero un’altra persona.

La trasformazione clamorosa della dama di Uomini e Donne

Ida Platano sta cercando di darsi un’altra chance in amore e ha deciso di conoscere Alessandro, un giovane salernitano arrivato a Roma solo per lei. Nonostante non si sia ancora lasciata completamente andare, le premesse per iniziare una nuova conoscenza ci sono tutte.

Alessandro, come ha dichiarato in trasmissione, è stato folgorato dalla bellezza della parrucchiera bresciana. Come dargli torto? Ida Platano è sicuramente una delle donne più belle del trono over di Uomini e Donne.

Alta, magra (forse un po’ troppo) lunghi capelli scuri, occhi profondi e bocca seducente, la dama è assolutamente meravigliosa. Anche lei, come altre donne, ha ceduto alla mano del chirurgo estetico.

La Platano si è recata da Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, per sottoporre il suo viso ad un trattamento rigenerante con collagene e vitamine. Avete mai visto una sua foto prima della chirurgia?

Da giovane la dama di Uomini e Donne era davvero bellissima. In uno scatto che sta facendo parlare tanto, si vede la Platano leggermente più in carne rispetto ad ora, con il viso lentigginoso, completamente al naturale, e capelli di media lunghezza con delle schiariture bionde che illuminano il suo volto angelico. In ogni caso, prima o dopo, Ida resta sempre una donna bellissima.