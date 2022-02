Como, 70enne trovata morta in casa dopo 2 anni: “Il cadavere su una sedia della cucina”

Una storia di solitudine quella che arriva da Como, che riguarda una donna di 70 anni, Marinella Beretta, trovata morta nella sua abitazione.

A scoprire il corpo dell’anziana sono stati i vigili del fuoco, allertati da alcuni vicini di casa della donna per controllare degli alberi pericolanti nel giardino incolto.

La storia di Marinella Beretta

Aveva venduto la sua abitazione, ma ne aveva mantenuto l’usufrutto ed era rimasta a vivere in quella villetta alla periferia di Como, che ha conservato per due anni il segreto della sua morte.

È la storia di Marinella Beretta, 70enne originaria di Erba, trovata senza vita in casa lo scorso venerdì. Il cadavere della donna era ancora sulla sedia del salotto, ormai mummificato.

Marinella Beretta non aveva parenti, né presumibilmente amici, visto che nessuno si è mai preoccupato di cercarla.

A trovarla, per puro caso, sono stati i vigili del fuoco, che sono stati allertati da alcuni vicini di casa della vittima, per via di alcuni alberi pericolanti nel giardino incolto in cui viveva la 70enne.

Una volta nella villetta, i caschi rossi hanno scoperto il corpo senza vita di Marinella. In casa era tutto in ordine e nulla farebbe pensare a un’effrazione o a una morte violenta.

La 70enne sarebbe morta due anni fa, le ultime sue notizie risalgono al novembre del 2019, e l’ipotesi più plausibile è che sia stata uccisa da un malore, che non le ha lasciato neppure il tempo di chiedere aiuto.

Sarà ora la Procura a pronunciarsi su un eventuale esame autoptico sul corpo della 70enne.

Il commento del ministro Elena Bonetti

La vicenda di Marinella Beretta ha destato non poco scalpore. È difficile immaginare come nessuno, neppure un vicino di casa o un conoscente, si sia mai preoccupato di chiedere sue notizie.

Eppure è quello che è accaduto, e l’anziana è morta da sola, accompagnata da una solitudine che forse conosceva da molto tempo.

Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti.

“Quello che è accaduto alla signora Marinella Beretta a Como, la solitudine dimenticata, ferisce le coscienze. Ricordarne la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita”

ha twittato la ministra.

Al momento le indagini proseguono per accertare se l’anziana avesse almeno qualche lontano parente, che possa occuparsi di darle una degna sepoltura.