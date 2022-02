By

Charlene di Monaco, clamoroso. La colpa del suo malessere dipende dal marito Alberto II. Ecco che cosa ha combinato. La verità viene finalmente a galla.

Charlene di Monaco sta male: ecco tutta la verità

Da più di un anno la principessa di Monaco è al centro dell’attenzione per le sue preoccupanti condizioni di salute.

Dopo un’infezione che ha colpito gola, naso e orecchie intaccando persino il cervello e costringendo la sovrana a sottoporsi a ben 3 interventi chirurgici, sembrava che tutto si fosse sistemato e che la moglie di Alberto II fosse pronta per ritornare a palazzo. Così non è stato.

Dopo una breve apparizione a Monaco per incontrare i gemellini Jacques e Gabriella, la regina consorte è stata ricoverata in una clinica a Lugano per curare, a detta di Alberto II, un esaurimento psicofisico che l’ha fortemente debilitata. Finalmente spunta la verità: il malessere di Charlene è stato causato proprio dal sovrano monegasco. Ecco che cosa ha fatto a sua moglie.

Tutta colpa di Alberto

Finalmente svelata la verità: la causa dell’esaurimento psicofisico dal quale sta cercando a fatica di riprendersi la principessa è stato causato niente di meno che dal consorte Alberto II.

Secondo i tabloid non soltanto francesi ma di tutto il mondo, la principessa starebbe ancora oggi facendo i conti con i numerosi tradimenti vissuti in tanti anni di relazione con il sovrano monegasco.

Solo qualche tempo fa, Charlene è venuta a conoscenza del fatto che suo marito ha una terza figlia illegittima. Si tratta di una ragazza nata da una relazione che il sovrano ha intrattenuto con una donna brasiliana.

Secondo il Paris match, Alberto II ha avuto questa relazione nel periodo in cui era fidanzato con Charlene. Si è trattato di una scappatella dai risvolti inaspettati. Il sovrano di Monaco non sapeva di essere padre di una terza figlia.

Il principe non ha voluto fare il test del DNA e nonostante fosse stato organizzato addirittura un processo per chiarire la questione legalmente, Alberto II si è appellato alla sua immunità diplomatica che gli consente di sfuggire a qualsivoglia causa civile o penale.

La figlia illegittima ha cercato di ricucire i rapporti con il padre mandandogli anche una lettera: “non capisco perché sono cresciuta senza padre e ora che ti ho trovato non mi vuoi più vedere”.

Charlene starebbe insomma soffrendo per tutte le infedeltà di Alberto e i numerosi figli legittimi che spuntano come funghi, non rendono sicuramente più facile il suo percorso di ripresa.