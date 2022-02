Belen, il clamoroso ritorno non è con Stefano ma proprio con lui: è ufficiale

By

Belen Rodriguez sorprende tutti: il clamoroso ritorno non è con Stefano ma proprio con lui. Arriva la comunicazione ufficiale, fan senza parole.

Da tanti mesi Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale. Dopo una passione molto forte con l’hairstylist Antonino Spinalbese con il quale ha avuto anche una figlia, Luna Marì, i due si sono separati e a quanto pare oggi non sarebbero in buoni rapporti.

Nelle ultime settimane, la conduttrice argentina si è riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino con il quale ha trascorso anche diverse notti nel suo appartamento milanese.

I fan sperano in un ritorno di fiamma ma, per il momento, nessuno di loro si espresso su questa questione e tutto tace, restano solo i sogni e le speranze di chi li ha conosciuti come coppia e vorrebbe rivederli insieme.

Intanto la bellissima conduttrice argentina spiazza tutti. Arriva la comunicazione ufficiale: c’è un ritorno clamoroso, ma, purtroppo, non è con Stefano De Martino. Lui lo conoscete, è famosissimo.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata al centro della cronaca rosa. La bella conduttrice argentina, nota per i suoi numerosi flirt con uomini belli e impossibili, ancora oggi continua a far discutere.

La relazione naufragata con Antonino Spinalbese ha scosso tutti. I due stavano insieme da poco più di un anno ma le cose

non hanno funzionato. Per un po’ si è parlato di un riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino ma anche quest’ipotesi sembra sfumare lentamente, almeno per il momento.

Intanto, la showgirl ha sorpreso tutti con un annuncio che ha lasciato senza parole: c’è clamoroso ‘ritorno di fiamma’ ma non con il fotografo né con l’ex ballerino di Amici bensì con Teo Mammucari!

Niente panico, Belen e Teo non sono una coppia, almeno nella vita privata ma lo saranno presto in quella professionale. È stato infatti comunicato che a partire da mercoledì 9 febbraio 2022, il programma di investigazione, Le Iene, che fino ad ora ha visto come conduttore Nicola Savino, passerà nelle mani della showgirl argentina e dello stravagante giudice di Tu sì que vales.

Belen Rodriguez si troverà per la prima volta al timone di un programma molto importante in casa Mediaset e attraverso una sua Instagram Story ha annunciato il suo debutto come iena. Teo e Belen hanno lavorato già insieme e il loro ritorno entusiasma i fan.