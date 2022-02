Amadeus, dopo anni la moglie crolla e lo ammette in lacrime davanti a tutti

Amadeus, dopo tanti anni Giovanna Civitillo crolla e lo ammette in lacrime davanti a tutti. La confessione inaspettata della moglie del conduttore di Sanremo spiazza tutti.

Giovanna Civitillo scoppia in lacrime e confessa tutto. Ecco che cosa ha dichiarato davanti alle telecamere.

La moglie di Amadeus in lacrime

Si è concluso solo da qualche giorno il Festival di Sanremo 2022. L’appuntamento più atteso dai telespettatori italiani ha riscosso anche quest’anno un enorme successo. Il merito? Chiaramente di Amadeus che si è dimostrato un ottimo padrone di casa e un abilissimo conduttore.

Per il terzo anno consecutivo, è sempre lui al timone della famosa kermesse canora e anche nelle vesti di direttore artistico. L’edizione 2022 di Sanremo ha raggiunto numeri straordinari.

Ogni serata si è conclusa con oltre il 62% di share, dati di ascolto impressionanti che hanno sbaragliato la concorrenza. Dopo la fine di Sanremo, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è comparsa in televisione e ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. La donna scoppia in lacrime in diretta.

La confessione di Giovanna Civitillo spiazza tutti

Giovanna e Amadeus sono una delle coppie più belle presenti nel mondo dello spettacolo italiano. Insieme da oltre 13 anni, i due si amano alla follia. La First Lady del Festival di Sanremo, è da sempre la spalla del marito.

Amadeus non ha vissuto, da un punto di vista professionale, momenti sempre brillanti. Per un lungo periodo è stato lontano dalla televisione ma i telespettatori gli hanno donato una seconda possibilità e lui l’ha colta alla grande e oggi è tra i conduttori più amati del piccolo schermo.

Sanremo 2022 si è concluso solo da pochi giorni e con numeri davvero strabilianti. Ancora se ne parla e chi meglio di Giovanna Civitillo può lasciare un feedback sull’evento dell’anno? La moglie di Amadeus è stata ospite a La Vita in Diretta.

Proprio in trasmissione, la Civitillo si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato tutti. Giovanna è scoppiata in lacrime in diretta. Come mai? Alberto Matano ha mostrato alla Civitillo alcuni dei momenti più belli di Sanremo 2022.

Alla fine del filmato, la donna è scoppiata inaspettatamente in lacrime. Matano e gli ospiti in studio hanno cercato di capire il perché e la risposta è arrivata dalla stessa Giovanna.

La donna ha detto di essere orgogliosa di suo marito e dei risultati raggiunti perché finalmente è stato premiato il suo grande impegno. Ha concluso poi, sempre tra le lacrime, dicendo che Amadeus è davvero bravo e si merita tutto il successo che sta riscuotendo.