Alex Belli bacia un’altra donna

Sono diversi mesi che l’ex attore di CentoVetrine ha lasciato il bunker di Cinecittà dopo essere stato espulso dal conduttore per aver violato le misure di sicurezza. Per oltre 3 mesi ha tenuto alta l’attenzione dei telespettatori per via del triangolo amoroso messo in piedi con la moglie Delia Duran, che oggi è una gieffina, e l’influencer italo-americana, Soleil Sorge.

Durante la sua permanenza nel bunker di Cinecittà, il fotografo ha tradito la compagna lasciandosi andare completamente sotto le lenzuola con la Sorge. Non è chiaro ancora se la modella venezuelana e il fotografo abbiano deciso di porre fine al loro matrimonio ma a quanto pare, i due sono ormai più distanti che mai.

Mentre Delia si avvicina sempre di più a Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, fuori dal bunker di Cinecittà, nella casa che marito e moglie condividevano, Belli ha baciato un’altra donna. Ecco di chi si tratta.

Chi è la donna della discordia

Amore libero come filosofia di vita. Questo è quanto divulga da sempre l’ex gieffino Alex Belli che in ogni modo cerca di farsi promotore di un pensiero che trova però pochi sostenitori.

Coppia aperta? Zero schemi precostituiti in amore? Sicuramente è ciò che l’ex attore desidera per sé e per la sua compagna ma sembra che la modella venezuelana ormai abbia preso le distanze da lui e anche dai suoi modi di pensare. Il loro matrimonio non è forse ancora giunto al capolinea ma manca poco.

Mentre la modella venezuelana si diverte nel bunker di Cinecittà e giorno dopo giorno si avvicina sempre di più a Barù della Gherardesca, Alex Belli nella casa che fino a qualche mese fa condivideva con Delia, si è baciato appassionatamente con un’altra donna.

Di chi si tratta? La conosciamo tutti. È la famosa Stella, compagna di tante avventure di Alex e Delia. In una Instagram Story pubblicata sul suo profilo, l’ex gieffino ha dato evidente dimostrazione del concetto di amore libero.

Nel filmato in questione si vede Belli aprire la porta a Stella. La giovane dai lunghi capelli biondi, si avvicina al fotografo e i due si danno un bacio proprio sulle labbra. Cosa sta succedendo? Delia sarà messa al corrente di questa situazione?