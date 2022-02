Kate Middleton, brutale rissa proprio con lei: scandalo che rimarrà nella storia

Kate Middleton, scoppia una brutale rissa proprio con lei: scandalo a Buckingham Palace. Mai accaduta una cosa simile.

Kate Middleton perde le staffe e litiga proprio con lei: scandalo al palazzo reale. Ecco chi ha fatto infuriare la duchessa di Cambridge.

Kate Middleton perde la pazienza

Definita da tutti come l’erede di Lady Diana, Kate Middleton è considerata non soltanto dai sudditi inglesi, ma dai popoli di tutto il mondo, come la più dolce e sensibile figura istituzionale, perfetta per la rigida monarchia inglese.

La duchessa di Cambridge, che ha assunto questo titolo a seguito del matrimonio contratto con il principe William, incarna alla lettera il prototipo di membro perfetto della famiglia reale: sempre attenta al protocollo, mai fuori posto e accondiscendente con la regina, la Middleton insomma, non sbaglia mai un colpo.

Tuttavia, nonostante la duchessa si mostri sempre sorridente e affabile, ci sono state delle occasioni in cui anche lei ha perso le staffe. Sapete che ha avuto una forte discussione con un altro membro molto importante della Royal Family?

La duchessa di Cambridge ha litigato proprio con lei

Anche le duchesse perdono la pazienza e Kate Middleton lo sa bene. La consorte del principe William ha avuto un’accesa discussione con un altro membro molto importante della Royal Family. Chi ha suscitato l’ira della dolce Kate? Si tratta di Meghan Markle.

A quanto pare, le due cognate reali non sono mai andate particolarmente d’accordo e secondo quanto riportato dal diversi tabloid internazionali, l’antipatia reciproca è scoppiata proprio qualche giorno prima delle nozze di Meghan con Harry.

A raccontare un episodio inedito è la rivista Tatler che si occupa di scandali e gossip dei membri della Royal Family. In un numero che è stato dedicato proprio a Kate, si è parlato della lite che la duchessa di Cambridge ha avuto con la moglie di Harry. Che cosa è successo tra le due?

Tutta colpa di un paio di calze. Come sappiamo, la principessa Charlotte è stata una delle damigelle d’onore di Meghan Markle. La piccola indossava un bellissimo abitino bianco e le gambine rigorosamente scoperte.

Mamma Kate avrebbe voluto che la figlia, come da protocollo, indossasse collant color carne. A questa richiesta, la Markle si sarebbe opposta. Le due cognate reali avrebbero discusso e tra le due sarebbero volate accuse pesanti.

Addirittura, si dice che Kate abbia lasciato il palazzo reale in lacrime. Per evitare scandali a corte, la dolce Middleton ha fatto il primo passo chiedendo scusa alla cognata e facendole recapitare un mazzo di fiori con un bigliettino. Pace fatta? A tutti sembra solo una tregua momentanea.