Hai mai provato a versare sale nel water? Non riuscirai più a smettere di farlo

Uno degli ambienti in casa più difficili ed impegnativi da pulire è il bagno. E’ la nostra oasi di relax ed igiene ma anche il nostro piccolo inferno quando bisogna riordinare ed igienizzare. Hai mai provato a versare sale nel water?

Sperimenta e ti accorgerai che non riuscirai più a smettere di farlo. Il risultato sarà talmente sorprendente che vorrai ripetere l’operazione tutti i giorni.

Il web è carico di articoli e video che suggeriscono metodi alternativi fai-da-te per igienizzare la casa evitando prodotti chimici. Noi ti proponiamo il metodo migliore, il più semplice ed economico che esista, per far splendere il wc.

Hai mai provato a versare sale nel water? Resterai a bocca aperta

In genere, per pulire il wc si utilizzano rimedi naturali come aceto o bicarbonato di sodio ma il sale risulta essere di gran lunga migliore in termini di risultati.

Chi prova a versare sale nel water per igienizzarlo resta a bocca aperta e non può più farne a meno.

Come bisogna procedere?

Ecco cosa bisogna fare in pochi e semplici step:

Versa nel water 100 grammi di sale grosso;

Spargilo con cura anche sui bordi del water dove si annida maggiormente lo sporco ed è più difficile da rimuovere;

Lascialo in posa per 3 ore circa anche se, con l’azione del sale tutta la notte, i risultati sono incredibili;

A questo punto, tira lo sciacquone.

Fatto!

Grigiori, macchie, incrostazioni sono spariti: il tuo wc è perfettamente pulito ed igienizzato.

Il sale diventerà il tuo alleato perfetto per la pulizia del wc

Probabilmente, fino a ieri pensavi che il sale fosse l’ingrediente ideale per insaporire le pietanze o un rimedio naturale per lo scrub fai da te.

Con il sale puoi pulire a fondo la casa, è l’alleato perfetto e impareggiabile per farla splendere.

Per la pulizia e l’igiene perfetta in bagno, puoi usare questo metodo ogni 2 settimane. Basterà per avere il wc sempre perfettamente limpido e pulito.