GF Vip in lutto

L’edizione 6 del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un incredibile successo. Ormai però siamo agli sgoccioli. Iniziato il 13 settembre 2021, tra poco più di un mese si concluderà l’avventura dei vipponi che da tantissimo tempo sono rinchiusi nel bunker di Cinecittà.

Il 14 marzo 2022 si terrà infatti l’attesissima finale. Questa edizione è stata scoppiettante e ricca di colpi di scena e i protagonisti, che ancora animano il reality, continuano a sorprendere. Con le dinamiche che creano ogni giorno, con storie personali e drammi familiari alle spalle piuttosto delicati, l’attenzione dei telespettatori si mantiene costantemente alta.

Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che più che incuriosire ha intristito davvero tutti. Un comunicato ufficiale è arrivato in casa e ha riservato una brutta notizia ad uno dei gieffini. Ecco chi si è spenta improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore.

Comunicato ufficiale nella casa: dolore e commozione

Protagonista di questa triste vicenda è Barù, nipote di Costantino della Gherardesca. Il gieffino è stato convocato in confessionale dalla produzione del reality che ha dovuto trovare le parole giuste per annunciare il fausto evento.

L’ironico e amatissimo concorrente ha perso la sua adorata nonna. Inizialmente, sconvolto dalla comunicazione, ha voluto confessare questo suo lutto solo a Soleil che si trovava in postazione trucco. La gieffina, sconvolta quasi quanto lui, gli ha mostrato la sua vicinanza donandogli un forte abbraccio.

Barù ha chiesto all’influencer italo-americana di non divulgare però questa informazione. Qualche ora dopo sarà lui stesso a raccontare della dolorosa perdita anche ad un altro coinquilino, Davide Silvestri.

Il concorrente era legato da un profondo rapporto d’amore alla sua adorata nonna e in più occasioni, come in recenti interviste rilasciate anche poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello, ha sempre speso parole meravigliose per la sua famiglia.

La nonna di Barù è la mamma di Costantino della Gherardesca il quale, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ricordare l’adorato genitore che ha lasciato la vita terrena.

Il conduttore ha dichiarato che la mamma era la persona per lui più importante, colei che gli ha insegnato ad essere generoso senza pretendere nulla se non la gioia di rendere le persone felici.