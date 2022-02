Delia dimentica di essere al GF Vip, succede sotto le lenzuola con Barù | VIDEO

Grande Fratello Vip a luci rosse: Delia Duran dimentica di essere ripresa dalle telecamere. Ecco che cosa succede sotto le lenzuola con Barù. Assurdo.

Caos nel bunker di Cinecittà: che cosa è accaduto tra Delia e Barù sotto le coperte? Un video rivela tutto.

Delia e Barù senza freni

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato il 13 settembre 2021 e si concluderà tra poco più di un mese con una puntata super attesa. Tra i protagonisti di questa edizione, a far discutere recentemente sono proprio due new entry: Delia Duran e Barù.

La modella venezuelana si è fatta conoscere per via del triangolo amoroso messo in piedi dal (ex?) marito, Alex Belli e dalla sua coinquilina, Soleil Sorge. Barù, invece, è il nipote di Costantino della Gherardesca e tra i gieffini più ironici e sagaci di questa edizione.

Nelle scorse ore, i due concorrenti, durante una festa organizzata sulla Love boat, si sarebbero scambiati un bacio appassionato. A lanciare questa notizia bomba è stato Gianluca Costantino che lo ha riferito a Soleil che a sua volta lo ha comunicato a Sophie: in pochissimi minuti la news è giunta alle orecchie di tutti i coinquilini.

Barù e Delia hanno tenuto a smentire le dichiarazioni di Costantino ma una notizia ben più infuocata ha acceso i gossip fuori e dentro la casa: la modella venezuelana e il foodblogger hanno trascorso la notte insieme e qualcosa è accaduto sotto le coperte.

Che cosa hanno combinato i due gieffini sotto le coperte

La modella venezuelana e il nipote di Costantino della Gherardesca si piacciono? Questo non possiamo affermarlo con sicurezza ma possiamo invece dire che, negli ultimi giorni, i due gieffini sono più vicini che mai.

Dopo il presunto bacio appassionato, i due hanno trascorso anche la notte insieme e a quanto pare, sotto le coperte sarebbe successo anche qualcosa. A mettere la pulce nell’orecchio è Giucas Casella.

La Codegoni ha ascoltato l’illusionista fare delle dichiarazioni piuttosto hot e così ha cercato di saperne di più sull’argomento. Casella si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate che hanno sbalordito tutti:

“siamo andati sulla Love Boat io, Delia e Barù. Ci siamo messi sotto le coperte a giocare e a ridere e lui si è alzato ed aveva l’alzabandiera”.

Che ci sia effettivamente del tenero tra i due gieffini? Cosa è davvero successo sotto le coperte? Siamo sicuri che Alfonso Signorini è già pronto ad indagare sulla questione.

Il bacio sarà stato frainteso da Soleil su frase di Gianluca, ma stamattina Sophie dice che Barù e Delia con Giucas sono andati nella love boat e si sono messi sotto le coperte..