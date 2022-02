Un medico in famiglia, ricordate la tenerissima Annuccia? Scordatevela, oggi è un’altra persona

Un medico in famiglia, ricordate la tenerissima Annuccia, la figlia più piccola di Lele Martini? Oggi è completamente cambiata, è diventata un’altra persona.

La clamorosa trasformazione di Annuccia Martini lascia tutti senza parole. Ecco come è cambiata la giovane attrice nel corso degli anni. Incredibile.

Annuccia Martini è cresciuta, ecco come è oggi

Chi non ricorda Eleonora Cadeddu, in arte Annuccia Martini? L’ultimogenita di Lele Martini è stata per oltre un decennio protagonista indiscussa di Un medico in famiglia, la fiction Rai in onda sulla rete nazionale.

Da lontano 1998, di tempo ne è passato e Eleonora Cadeddu, questo è il nome dell’attrice che ha impersonato il ruolo della tenerissima Annuccia, nel frattempo è cambiata. La giovane che oggi ha 27 anni, ha rivoluzionato la sua vita e anche il suo aspetto.

Che cosa ne è stato di lei dopo la fine di Un medico in famiglia? La Cadeddu si è concentrata su obiettivi diversi dalla televisione e oggi fa tutt’altro. Ecco che cosa ha dichiarato in una recente intervista parlando delle sue aspirazioni e dei suoi sogni futuri.

Rimarrete sorpresi anche dalla sua clamorosa trasformazione fisica. Eleonora Cadeddu oggi è completamente diversa, sembra un’altra.

L’incredibile trasformazione di Eleonora Cadeddu

Aveva solo 3 anni quando Eleonora inizia a recitare nella fiction Rai Un medico in famiglia interpretando il ruolo di Annuccia Martini, la terzogenita del dottor Lele Martini. Eleonora è cresciuta insieme a Lino Banfi e agli altri personaggi della fortunata fiction Rai.

Dal 1998 il set di Un medico in famiglia è diventata la sua seconda casa. Eleonora ha recitato insieme al fratello Michael che interpretava il ruolo di Ciccio. Un medico in famiglia è giunto alla conclusione dopo 10 stagioni e oltre 500 episodi.

Dopo la fine della fortunata fiction Rai, anche la vita dei protagonisti è cambiata. L’attrice che interpretava Annuccia oggi studia all’Università lingue e culture straniere ed è stata presa al Accademia internazionale di Teatro di Roma.

Il suo sogno nel cassetto? Ritornare sul piccolo schermo e perché no, partecipare a un talent show come Ballando con le stelle. Su Instagram è molto attiva, conta oltre 100 mila follower e posta molte immagini che la ritraggono insieme alla sua famiglia.

È una fantastica zia, il fratello Michael e la sorella Francesca le hanno donato 5 meravigliosi nipotini. Annuccia, è molto cambiata nel corso del tempo. Il suo iconico caschetto biondo e la sua faccia paffutella hanno lasciato oggi il posto ad una donna meravigliosa. Eleonora è una splendida ventisettenne dal fisico mozzafiato e dai lunghi capelli biondi. La clamorosa trasformazione è impressionante.