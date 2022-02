Tagliatelle di carnevale con 4 euro di spesa: da leccarsi i baffi | I bambini ne escono pazzi

Le tagliatelle di Carnevale rappresentano i caratteristici prodotti dolciari fritti che vengono realizzati per questa festa gioiosa e un po’ pazza.

A dare i natali a questi dolci carnevaleschi, l’Emilia Romagna terra della buona cucina, dei tortelli e delle lasagne e delle tagliatelle di Carnevale.

Dolci tipici: le tagliatelle di Carnevale

Simili nell’impasto alle tagliatelle all’uovo, le tagliatelle dolci sono fatte tirando appunto la sfoglia, che dopo verrà avvolta su se stessa per essere porzionata a rotelle.

Saranno pronte in pochissimo tempo, ideali per grandi e piccini le squisite e friabili tagliatelle di carnevale, noi avremo speso pochi euro, ma è sicuro è un dolce da leccarsi i baffi!

Ingredienti per la preparazione di 30 tagliatelle di Carnevale

250 g di farina 00

2 uova

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di rum

80 g di zucchero a velo

la scorza grattugiata di 1 arancia

olio di semi q.b.

Totale costo ingredienti: 4 euro circa

Preparazione

Per la realizzazione di questi dolci, tanto amati dai bambini le tagliatelle di carnevale, iniziamo prendendo una ciotola capiente nella quale verseremo prima della farina e poi due uova che sbatteremo utilizzando una forchetta prima di versarle nella farina per amalgamare l’impasto.

Dopo aver lavorato con la forchetta uova e farina, impastiamo il composto con le mani. Alla fine della lavorazione dovremo avere un composto ben amalgamato.

A questo punto possiamo trasferire il nostro impasto sul piano di lavoro leggermente infarinato, e iniziamo a lavorar per ottenere un impasto liscio e omogeneo. Una volta lavorata per bene la sfoglia con un canovaccio pulito da cucina avvolgiamo le nostre tagliatelle di carnevale e le lasciamo a riposo per almeno 30 minuti.

Una volta passato il tempo di riposo, possiamo tirare la sfoglia, come si farebbe con le tagliatelle salate. La pasta in sfoglie dovrà avere uno spessore di 2/3 mm. per ottenerle possiamo usare sia il mattarello che la macchinetta per lavorare la pasta fresca.

Ad ogni passaggio della sfoglia sul tavolo di lavoro spargeremo della farina e lavoreremo l’impasto. Ora passiamo a grattugiare la scorza di un’arancia e spargiamo dello zucchero a velo, quindi versiamone un po’ su ogni sfoglia che andremo ad arrotolare, facendo dei rotoli che saranno tagliati a fettine dello spessore di 1 cm circa, creando in questo modo delle rondelle.

In una padella dai bordi alti, versiamo l’olio di semi che sarà utilizzato per friggere le tagliatelle dolci. Una volta che le vedremo dorate da entrambi i lati, utilizzando una schiumarola le preleveremo per depositarle su un piatto rivestito con della carta assorbente da cucina per alcuni minuti.