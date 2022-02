Soleil, spunta a Sanremo la ‘sorella’ segreta: sono due gocce d’acqua | FOTO

By

Soleil Sorge, spunta a Sanremo la sua ‘sorella’ segreta: sono due gocce d’acqua. Ecco la foto che mostra la straordinaria somiglianza.

Spunta a Sanremo la sorella segreta di Soleil Sorge, le due sono identiche. Impressionante, fan senza parole.

Spunta la ‘sorella’ segreta di Soleil

Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip c’è Soleil Sorge. L’influencer italo-americana si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. È stata lei infatti la scelta dell’ex tronista Luca Onestini. La loro relazione è durata quanto un gatto in tangenziale.

Mentre Onestini era nella casa del GF Vip, la Sorge lo ha tradito con un altro tronista, Marco Cartasegna. Oggi Onestini è una star in Spagna mentre la Sorge è diventata la protagonista indiscussa del reality più spiato d’Italia.

Alta, lunghi capelli biondi, fisico scolpito e sorriso smagliante, Soleil sembra una dea. Ogni nuovo concorrente che entra in casa, ha occhi solo e soltanto per lei. Mentre la gieffina si gode la sua esperienza nel reality Mediaset, a Sanremo spunta la sua ‘sorella’ segreta: le due sono identiche, due gocce d’acqua.

Chi è la ‘gemella’ della gieffina

Soleil è nata a Los Angeles da papà italiano e mamma americana. Si è trasferita però da giovanissima in Italia e parla correttamente e fluentemente sia l’inglese che l’italiano. Indubbiamente la Sorge è una giovane dalla bellezza indiscussa che non passa sicuramente inosservata.

Mentre la gieffina si gode la sua esperienza nel bunker di Cinecittà, a Sanremo si è esibita una cantante che è identica a lei: sembrano davvero due sorelle. Di chi stiamo parlando? Chiaramente della cantante Ana Mena.

La spagnola in questi giorni è impegnata con il Festival di Sanremo dove ha presentato il suo brano duocentomila ore. La somiglianza tra Ana Mena e Soleil è davvero impressionante, l’influencer italo-americana e l’artista spagnola sembrano quasi la stessa persona.

Proprio come la Stasi, anche Ana Mena è alta, slanciata e con lunghi capelli biondi. Dopo varie collaborazioni con artisti spagnoli è diventata famosa in Italia per i duetti con Rocco Hunt e Fred De Palma.

Proprio Rocco Hunt ha scritto per lei la canzone che è stata presa a Sanremo. Nonostante si sia parlato spesso di una relazione della cantante spagnola con Fred De Palma, in realtà la cantante da diverso tempo è legata al calciatore del Milan Brahim Diaz. I due vivono insieme a Milano. Sui social intanto è scoppiato il delirio. La somiglianza tra Soleil e Ana Mena ha sconvolto tutti.