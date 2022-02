Regina Elisabetta, caccia proprio lei da Buckingham Palace: sudditi sconvolti

By

La regina Elisabetta ha preso una drastica decisione: caccia proprio lei da Buckingham Palace. Ecco perché.

La regina Elisabetta furiosa

Il 2022 per la regina Elisabetta non è iniziato nel migliore dei modi. La sovrana di Inghilterra ha alcune beghe familiari da risolvere. Grande ignominia è caduta sui membri della Royal Family a seguito dei reati immorali compiuti da Andrea di York.

Il duca è stato accusato di molestie sessuali e di aver messo in piedi un giro di prostituzione. La regnante si è trovata costretta a sottrargli alcune delle cariche più importanti, come quelle militari, che con molta probabilità passeranno nelle mani di Kate.

Grane anche da oltreoceano. Harry e Meghan potrebbero non essere presenti alla commemorazione funebre in onore del principe Filippo che si terrà a marzo e potrebbero inoltre essere assenti anche alla celebrazione dei 70 anni di regno di Elisabetta.

Insomma, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Intanto arriva una notizia che sconvolge i sudditi, la sovrana ha deciso di cacciare proprio lei da Buckingham Palace.

La sovrana di Inghilterra caccia lei da Buckingham Palace

Arriva una notizia che lascia i sudditi sconvolti: la regina Elisabetta ha deciso di cacciare una persona molto importante da Buckingham Palace. Si tratta di Angela Kelly.

La Kelly è la stilista che si occupa di preparare il guardaroba della sovrana. Le due trascorrono molto tempo insieme e la regina madre pretende che Angela viaggi sempre con lei in ogni tour ufficiale.

Proprio durante una visita istituzionale a Sidney, è accaduto qualcosa che ha fatto infuriare la regina. Elisabetta era curiosa di vedere un Kookaburra, un uccello particolare che si può trovare soltanto nelle terre australiane.

Angela ha raccontato in un libro che lei stessa ha scritto e che riguarda la sua vita con la Queen, che per accontentare la sovrana si è recata in un mercato cittadino alla ricerca del Kookaburra.

Non trovandolo, ha portato alla regina un peluche che ha sistemato accuratamente in una gabbietta dorata appesa al balcone. La stylist ha poi chiamato la regnante per mostrarle il suo presente.

Quando Elisabetta si è trovata davanti questo peluche che sembrava davvero realistico, la Kelly le ha comunicato che l’uccellino era morto e lo ha consegnato alla regina che inorridita ha fatto un passo indietro.

L’amica ha poi rivelato alla sovrana che si trattava semplicemente di un pupazzo. Dinanzi a questa scoperta, la regina Elisabetta ha dichiarato di voler licenziare la stylist. Si è trattato chiaramente di un episodio goliardico e le parole della sovrana avevano un significato assolutamente ironico.