Manuel Bortuzzo “rivede l’ex fidanzata” dopo mesi: “Lulù esce subito dalla casa”

Manuel Bortuzzo è considerato da molti come il vincitore morale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Persona e non personaggio, l’atleta si è fatto conoscere per la sua bontà d’animo, le sue fragilità e soprattutto la sua dolcezza.

La tragedia che lo ha colpito ha cambiato per sempre la sua vita e il racconto di quei tragici momenti ha emozionato e commosso tutti. All’interno della casa Bortuzzo si è lasciato andare e ha vissuto ogni emozione trovando persino l’amore.

Dopo una serie di battibecchi e tira e molla che sono durati per mesi, finalmente lui e Lulù si sono parlati a cuore aperto e si sono confessati reciprocamente i loro sentimenti.

Arriva però una notizia che potrebbe cambiare proprio il rapporto con la principessa Selassié. A quanto pare, Manuel fuori dalla casa ha rivisto la sua ex fidanzata, Federica.

La grande disperazione di Lulù

Lulù e Manuel si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa ha sempre manifestato il suo interesse nei confronti del nuotatore Triestino mentre Bortuzzo, perlomeno all’inizio, non aveva alcun interesse ad innamorarsi.

Più volte il gieffino ha rifiutato le attenzioni della ragazza preferendo godersi l’esperienza del GF senza pensare al cuore. Eppure, Cupido ha scoccato ugualmente la freccia dell’amore.

Dopo mesi di incomprensioni, pianti e litigi, i due si sono abbandonati all’amore. Manuel, per tenere sotto controllo le sue condizioni fisiche, è stato costretto ad abbandonare il reality e, a quanto pare, fuori dalla casa ha rivisto la sua ex fidanzata, Federica.

Manuel e Federica sono stati insieme solo pochi mesi. Si è parlato in questi giorni di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex e molti siti di gossip hanno sostenuto che i due si siano anche rivisti.

Bortuzzo è intervenuto a chiarire la situazione. L’ex gieffino ha affermato di non aver rivisto la sua ex ma di essere rimasto però con lei in buoni rapporti, il suo cuore appartiene solo a Lulù.

Dopo l’uscita di questa news, i social sono esplosi. Molti hanno ironizzato sulla questione affermando che se questa notizia dovesse giungere alle orecchie di Lulù, la gieffina lascerebbe subito la casa.