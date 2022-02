La vippona Lulù sotto tutti i riflettori, qualcosa attira l’attenzione del pubblico. Incinta di Manuel? Tutta la verità su quanto si cela dietro quel balletto della gieffina al GF Vip.

Come ben saprete Manuel Bortuzzo qualche settimana fa ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per poter tornare a casa dalla sua famiglia e riprendere gli allenamenti. Questa sua decisione non ha affatto influito sulla sua relazione con la gieffina, la quale spersa solo che le cose trai due continuino ad evolversi. Tutti siamo a conoscenza delle dinamiche della loro storia d’amore, la situazione tra i due inizialmente era del tutto diversa. Oggi invece sono praticamente complici in tutto e per tutto, condividono ogni attimo insieme e ridono fino a rigare il viso di lacrime di gioia.

Ebbene, avendo raggiunto ormai questo incredibile rapporto i due hanno deciso di fortificare il loro legame presupponendo una possibile convivenza. Hanno inoltre affermato che, con il passare del tempo i due potrebbero tranquillamente convolare a nozze e mettere su famiglia. Queste loro affermazioni hanno notevolmente fatto insospettire tutti coloro che seguono attentamente il programma televisivo, i quali hanno notato alcuni dettagli che potrebbero risultare sconvolgenti. Sono molti le voci di corridoio che la vedono come protagonista, entriamo quindi nel dettaglio per capire al meglio di cosa si tratta.

Lulù è incinta di Manuel Bortuzzo? Tutta la verità a riguardo

Negli ultimi giorni sul loro conto si è scatenato un vero e proprio putiferio. Queste voci che circolano sul loro conto non mettono in discussione la loro storia d’amore, anzi, l’amplificano in tutti gli aspetti.

La vippona, da quando il suo amato ha abbandonato definitivamente il programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, non fa altro che pensare a lui. Nelle ultime ore però i concorrenti presenti all’interno della casa hanno deciso di organizzare una sorta di festa all’interno della casa.

La vippona, i piscina ha deciso di ballare e lasciarsi tutto alle spalle godendosi quei momenti di puro e semplice svago. I suoi fan però non si sono affatto tranquillizzati poiché, la gonna da lei indossata, lasciava intravedere un piccolo pancino sospetto che potrebbe essere la conferma delle innumerevoli voci sul suo conto.

Lulù con il pancino ❤️ pic.twitter.com/IXDxXJ6YAm — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 4, 2022

Inoltre bisogna tenere conto del fatto che i due hanno sempre ammesso di voler creare una famiglia sposandosi e condividendo lo stesso tetto. La vippona però, ha più volte affermato che non è affatto incinta, semplicemente da quando condivide le sue giornate con Manuel ha preso qualche chiletto in più, il giusto che non guasta mai.